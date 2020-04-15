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В Москве составили более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за период с 11 апреля составили более 9 тыс. протоколов на нарушителей режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщил министр правительства столицы и начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков, передает «РИА Новости».

Данчиков уточнил, что протоколы составлены за пренебрежение рекомендуемой социальной дистанцией, то есть прогулки в парках, на детских площадках, выезды на шашлыки. Накануне, по его словам, столичная полиция выписала 2 тыс. таких протоколов.

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За прошедшие сутки в Москве, по данным столичного оперштаба на утро 15 апреля, принудительно госпитализировали и оштрафовали 213 заболевших коронавирусной инфекцией за нарушение домашнего карантина. Пациентов доставили в обсерваторы в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево, общая сумма их штрафов составила более 1 млн руб.

В субботу, 11 апреля, за нарушение социальной дистанции в Москве полиция оштрафовала 1358 человек. Нарушители собирались группами или находились на улице без достаточного основания.

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2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие обязательной всеобщей самоизоляции в городе до 1 мая. Жителям по-прежнему можно выходить из дома только в крайних случаях, в том числе для похода за продуктами, выноса мусора, выгула питомцев на расстоянии не более 100 метров от места проживания. В транспорте и общественных местах необходимо соблюдать дистанцию с окружающими в полтора метра.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, самоизоляция, нарушения
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