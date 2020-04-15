Туроператоры оценили возможные сроки возобновления поездок за границу

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При самом позитивном варианте поездки россиян за рубеж могут возобновиться не ранее июля, заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«При наиболее позитивном варианте, я думаю, что поездки за рубеж смогут быть, возможно, в июле, не ранее, внутренний рынок оживет, возможно, чуть раньше», — сказал Осауленко.

По его словам, на примере зарубежных стран первые шаги по ослаблению ограничительных мер Россия сможет предпринять только спустя полтора-два месяца после прохождения пика заболеваемости, и тут речь идет не о туризме.

«Здесь же не все зависит только от России, страны, в которые едут россияне, могут не открыть границу или открыть ее не для всех, возможно, появятся еще какие-то технические требования. Июль—август — наиболее оптимистичная ситуация для всех нас», — сказал он, отметив, что внутренний рынок, возможно, «оживет» чуть раньше.