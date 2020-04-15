Туроператоры оценили возможные сроки возобновления поездок за границу
При самом позитивном варианте поездки россиян за рубеж могут возобновиться не ранее июля, заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
«При наиболее позитивном варианте, я думаю, что поездки за рубеж смогут быть, возможно, в июле, не ранее, внутренний рынок оживет, возможно, чуть раньше», — сказал Осауленко.
По его словам, на примере зарубежных стран первые шаги по ослаблению ограничительных мер Россия сможет предпринять только спустя полтора-два месяца после прохождения пика заболеваемости, и тут речь идет не о туризме.
«Здесь же не все зависит только от России, страны, в которые едут россияне, могут не открыть границу или открыть ее не для всех, возможно, появятся еще какие-то технические требования. Июль—август — наиболее оптимистичная ситуация для всех нас», — сказал он, отметив, что внутренний рынок, возможно, «оживет» чуть раньше.