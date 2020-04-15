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Пандемия коронавируса ,  
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Туроператоры оценили возможные сроки возобновления поездок за границу

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

При самом позитивном варианте поездки россиян за рубеж могут возобновиться не ранее июля, заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«При наиболее позитивном варианте, я думаю, что поездки за рубеж смогут быть, возможно, в июле, не ранее, внутренний рынок оживет, возможно, чуть раньше», — сказал Осауленко.

По его словам, на примере зарубежных стран первые шаги по ослаблению ограничительных мер Россия сможет предпринять только спустя полтора-два месяца после прохождения пика заболеваемости, и тут речь идет не о туризме.

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«Здесь же не все зависит только от России, страны, в которые едут россияне, могут не открыть границу или открыть ее не для всех, возможно, появятся еще какие-то технические требования. Июль—август — наиболее оптимистичная ситуация для всех нас», — сказал он, отметив, что внутренний рынок, возможно, «оживет» чуть раньше.

Пока очень рано говорить о возвращении поездок по европейским направлениям, добавила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«На данный момент неизвестно, когда можно будет говорить о туристических поездках в Европу. У нас ограничено авиасообщение все еще», — сообщила Ломидзе.

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По оценке Ростуризма, объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб. В результате масштабного падения доходов увольнения и неоплачиваемые отпуска угрожают более 1,6 млн человек, а возврат отрасли к докризисному уровню может занять более трех лет, отмечалось в письме главы агентства Зарины Догузовой.

С 27 марта авиакомпании России прекратили международные чартерные и регулярные рейсы по решению президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Исключение составляют маршруты, организованные для возврата остающихся за границей россиян.

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28 марта глава правительства Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы России для профилактики распространения заболевания. Ограничения не коснулись некоторых категорий граждан, в том числе сотрудников дипломатических миссий, тех, кто выезжает из России в связи со смертью близкого родственника, жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, АТОР, Турпомощь, российские туроператоры, новости РБК
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