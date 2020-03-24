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Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей

Удар по экономике России, нанесенный коронавирусом, может оказаться на уровне нескольких триллионов рублей, полагает глава «Роснано». Алексей Кудрин, однако, раньше говорил, что прогнозировать последствия кризиса пока невозможно
Анатолий Чубайс (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Потери экономики России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будут измеряться триллионами рублей, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

«В моем понимании, удар по экономике в целом будет измеряться не цифрами в сотни миллиардов, а цифрами в триллионы», — сказал Чубайс в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Глава «Роснано» отметил, что бюджетная система страны защищена от потрясений Фондом национального благосостояния (ФНБ), однако необходимо предпринимать меры для защиты и остальной экономики. Первые меры правительства Чубайс назвал разумными, однако за ними, по его словам, должны последовать другие.

Объем ФНБ на 1 марта составлял 8,2 трлн руб.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее заявлял, что оценить потери экономики от нового экономического кризиса очень сложно, из-за того, что он не развивается по обычным законам экономики. «Даже успешные платежеспособные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников», — объяснял он.

Кудрин счел новый экономический кризис нестандартным и непредсказуемым
Экономика

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в интервью РБК называл ситуацию, сложившуюся в экономике России, идеальным штормом: ущерб стране одновременно наносит пандемия коронавируса и обвал цен на нефть из-за развала сделки ОПЕК+. «То, как будет влиять на нас обвал цен нефтяных, — очевидно, это краткосрочное и значительное снижение бюджетных поступлений и менее значительное снижение прибыльности российских компаний», — говорил банкир.

По оценкам МВФ, мировая рецессия, которая последует за пандемией коронавируса, может оказаться рекордной за всю историю. Если в начале года, в январе, фонд прогнозировал рост мировой экономики на 3,3%, то 23 марта глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что ожидается спад глобального ВВП. Таким образом, обвал может стать сильнейшим со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Анатолий Чубайс, коронавирус, кризис
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