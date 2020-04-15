В Москве владелицу салона красоты оштрафовали за нарушение карантина
В Москве владелицу салона красоты оштрафовали на 50 тыс. руб. за продолжение работы во время карантина, сообщила РБК пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.
Суд признал виновной индивидуального предпринимателя Дарью Молокину в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей», — уточняется в сообщении.
Салон красоты Молокиной продолжал работать и предоставлять парикмахерские услуги, ногтевой сервис и услуги макияжа вопреки требованиям столичного Роспотребнадзора от 29 марта и указу мэра Москвы от 2 апреля.