В Москве владелицу салона красоты оштрафовали за нарушение карантина

Ранее президент России Владимир Путин утвердил поправки в КоАП, которые ужесточили наказание за нарушение карантина.

Мэр столицы Сергей Собянин 2 апреля продлил до 1 мая действие всех ограничительных мер в городе для борьбы с распространением коронавируса. До этого времени должны быть закрыты для посетителей все рестораны, кафе, фитнес-клубы и другие заведения, которых ранее коснулся запрет, в том числе салоны красоты.

5 апреля столичным салонам разрешили продолжать работу до 1 мая, если у них есть необходимая медицинская лицензия. Спустя пять дней Собянин сообщил, что пока рано открывать салоны красоты даже с медлицензией. Их работу приостановили до 19 апреля.