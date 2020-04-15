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В Москве владелицу салона красоты оштрафовали за нарушение карантина

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Москве владелицу салона красоты оштрафовали на 50 тыс. руб. за продолжение работы во время карантина, сообщила РБК пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.

Суд признал виновной индивидуального предпринимателя Дарью Молокину в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей», — уточняется в сообщении.

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Салон красоты Молокиной продолжал работать и предоставлять парикмахерские услуги, ногтевой сервис и услуги макияжа вопреки требованиям столичного Роспотребнадзора от 29 марта и указу мэра Москвы от 2 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил поправки в КоАП, которые ужесточили наказание за нарушение карантина.

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Мэр столицы Сергей Собянин 2 апреля продлил до 1 мая действие всех ограничительных мер в городе для борьбы с распространением коронавируса. До этого времени должны быть закрыты для посетителей все рестораны, кафе, фитнес-клубы и другие заведения, которых ранее коснулся запрет, в том числе салоны красоты.

5 апреля столичным салонам разрешили продолжать работу до 1 мая, если у них есть необходимая медицинская лицензия. Спустя пять дней Собянин сообщил, что пока рано открывать салоны красоты даже с медлицензией. Их работу приостановили до 19 апреля.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, карантин, салон красоты
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