Эксперты увидели оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции

Малый и средний бизнес продемонстрировал небольшое оживление во время второй недели самоизоляции, выяснили эксперты ИT-компании «Эвотор». Доля работающих предприятий выросла на 4,8 п.п., но все равно осталась ниже 50%

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На второй неделе после введения режима самоизоляции и других ограничений российский малый бизнес показал признаки оживления. К такому выводу пришли эксперты компании оператора онлайн-касс «Эвотор», которые проанализировали данные с 620 тыс. устройств по всей России. В ходе исследования они оценили количество работающих точек и их торговый оборот в первую неделю, которая была объявлена нерабочей из-за вируса, с 30 марта по 5 апреля и сравнили эти данные с показателями второй недели — с 6 по 12 апреля.

Выяснилось, что доля работающих в России малых и средних предприятий выросла на 4,8 п.п., с 39,5% на первой неделе до 44,4% на второй. Их выручка также выросла. За точку отсчета (100%) при исследовании брали выручку за первую неделю марта. В первую неделю после введения ограничений выручка малого и среднего бизнеса упала и составила 35,6% от показателей контрольного периода, а во вторую неделю карантина она поднялась до 44,3%.

По данным «Эвотора», рост показали бизнесы, связанные с продажей автотоваров, стройматериалов, инструментов, товаров для дачи и садоводства, а также салоны связи. Кроме того, в круг «оживающих» попали автосервисы, шиномонтажные мастерские и предприятия в сфере ЖКХ. Наибольший рост показали шиномонтажи, выручка которых на второй неделе карантина достигла 95% от их дохода в начале марта, а также предприятия ЖКХ, которым удалось поднять доходы до отметки 85% от времени до введения карантина.

На второй неделе незначительно снизилось число работавших пивных магазинов и алкомаркетов, уменьшился оборот аптек и зоомагазинов. Разрешение работать, которое во многих регионах власти предоставили салонам красоты, пока мало отразилось на показателях сегмента в целом, констатировали исследователи. Наиболее пострадавшими сегментами, которые потеряли 80–90% выручки и более, оказались салоны красоты, фитнес-центры, магазины одежды, обуви, парфюмерии, книг, ювелирных товаров, текстиля для дома.