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Эксперты увидели оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции

Малый и средний бизнес продемонстрировал небольшое оживление во время второй недели самоизоляции, выяснили эксперты ИT-компании «Эвотор». Доля работающих предприятий выросла на 4,8 п.п., но все равно осталась ниже 50%
Фото: Ben Birchall / PA Images / TASS

На второй неделе после введения режима самоизоляции и других ограничений российский малый бизнес показал признаки оживления. К такому выводу пришли эксперты компании оператора онлайн-касс «Эвотор», которые проанализировали данные с 620 тыс. устройств по всей России. В ходе исследования они оценили количество работающих точек и их торговый оборот в первую неделю, которая была объявлена нерабочей из-за вируса, с 30 марта по 5 апреля и сравнили эти данные с показателями второй недели — с 6 по 12 апреля.

Выяснилось, что доля работающих в России малых и средних предприятий выросла на 4,8 п.п., с 39,5% на первой неделе до 44,4% на второй. Их выручка также выросла. За точку отсчета (100%) при исследовании брали выручку за первую неделю марта. В первую неделю после введения ограничений выручка малого и среднего бизнеса упала и составила 35,6% от показателей контрольного периода, а во вторую неделю карантина она поднялась до 44,3%.

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По данным «Эвотора», рост показали бизнесы, связанные с продажей автотоваров, стройматериалов, инструментов, товаров для дачи и садоводства, а также салоны связи. Кроме того, в круг «оживающих» попали автосервисы, шиномонтажные мастерские и предприятия в сфере ЖКХ. Наибольший рост показали шиномонтажи, выручка которых на второй неделе карантина достигла 95% от их дохода в начале марта, а также предприятия ЖКХ, которым удалось поднять доходы до отметки 85% от времени до введения карантина.

На второй неделе незначительно снизилось число работавших пивных магазинов и алкомаркетов, уменьшился оборот аптек и зоомагазинов. Разрешение работать, которое во многих регионах власти предоставили салонам красоты, пока мало отразилось на показателях сегмента в целом, констатировали исследователи. Наиболее пострадавшими сегментами, которые потеряли 80–90% выручки и более, оказались салоны красоты, фитнес-центры, магазины одежды, обуви, парфюмерии, книг, ювелирных товаров, текстиля для дома.

Среди регионов наибольший рост бизнес-активности показала Белгородская область, где число работающих малых и средних предприятий выросло на 12,1 п.п., с 42,1 до 54,3%. В Тамбовской, Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия рост составил от 10,2 до 11.9 п.п. В Краснодарском крае вторая неделя карантина для малого бизнеса оказалась хуже первой — минус 2,7 п.п (34,2% работавших фирм против 31,6%)

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В Москве также зафиксировано небольшое оживление: с 30 марта по 5 апреля в столице работало 24,1% предприятий малого бизнеса, с 6 по 12 апреля — 26,9%.

13 апреля глава правительства России Михаил Мишустин пообещал, что правительство уже в ближайшие дни представит дополнительные меры поддержки бизнеса. «По поручению президента мы прорабатываем дополнительные меры, которые будут направлены на поддержку граждан и бизнеса. При их разработке мы также учитываем предложения бизнес-объединений, которые они присылают в правительство», — заверил он. Мишустин пообещал перенос выплаты налогов, обязательства по которым возникнут в ближайшие шесть месяцев, для малого и среднего бизнеса из перечня пострадавших отраслей экономики.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: карантин, исследования, статистика
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