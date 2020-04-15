Рейс «Аэрофлота» с гражданами США прибыл из Москвы в Нью-Йорк

Самолет компании «Аэрофлот» с американскими гражданами, пожелавшими вернуться в США из России на фоне эпидемии коронавируса, прибыл из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди.

Согласно его данным, лайнер рейса SU102 приземлился в 17:18 (00:18 мск) в первом терминале.

Помимо этого, ожидается вылет рейса Нью-Йорка в Санкт-Петербург, который запланирован на 19:20 по местному времени. Затем из Санкт-Петербурга самолет Boeing 777-300 последует в Москву.

Как сообщил ТАСС президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан, рейсом в Москву отправятся находящиеся в США по программам обмена четверо школьников: Яна, Таисия, Елизавета и Полина.

Предыдущий рейс «Аэрофлота» с американцами на борту прибыл из Москвы в Нью-Йорк 7 апреля. 8 апреля авиакомпания также совершила рейсы из Нью-Йорка и Мале в Москву.

Накануне Росавиация сформировала предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за границы до 20 апреля. В частности, речь идет о рейсах из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани в Москву, Петербург, Иркутск, Казань, Уфу, Екатеринбург и Владивосток. Их выполнят авиакомпании «Аэрофлот, «Сибирь» (S7 Airlines) и «Уральские авиалинии».