Минкомсвязи назвало даты вывозных рейсов для россиян из Израиля и с Бали

Вывозной рейс для россиян из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, из Тель-Авива — 20 апреля, следует из сообщений в Telegram-каналах, которые Минкомсвязь России создала для возвращения граждан на родину.

Как сообщается в Telegram-канале для вывоза россиян с Бали, рейс Денпасар — Москва состоится 16 апреля в 21:10 по местному времени (16:10 мск). По данным канала для возвращающихся из Израиля россиян, самолет из Тель-Авива в Москву вылетит 20 апреля в 14.35 по местному времени (совпадает с московским).

Оба перелета возможны только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области. Регистрация на рейсы осуществляется через сайт Госуслуг. В Telegram-каналах отметили, что количество мест для вылета в Москву ограничено, и списки будут формироваться по принципу «живой очереди». После заполнения рейса откроется список ожидания.

При этом в Минкомсвязи отметили, что если у пассажиров был билет на рейс любой российской авиакомпании, то за перелет не нужно платить. Если на руках есть билет зарубежного авиаперевозчика, перелет будет осуществляться на платной основе.