Росавиация сформировала график вывоза россиян из-за границы до 20 апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Росавиация сформировала предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за границы до 20 апреля, сообщается на сайте федерального агентства.

Отмечается, что российских граждан вывезут из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани в Москву, Петербург, Иркутск, Казань, Уфу, Екатеринбург и Владивосток. Рейсы выполнят «Аэрофлот, «Сибирь» (S7 Airlines) и «Уральские авиалинии».

В Росавиации отметили, что с учетом данных о числе россиян в Непале и ситуации в стране, прорабатывается вопрос организации рейса авиакомпанией Royal Flight. Там также указали, что окончательно решение по выполнению вывозных рейсов примут по факту формирования загрузки самолетов.

«Всего с 6 по 12 апреля выполнено 17 рейсов, перевезено 3172 соотечественника», — отмечается в сообщении. В Росавиации напомнили, что вывозными рейсами россияне вернулись из Мадрида, Подгорицы, Бангкока, Антальи. 15 апреля «Аэрофлот» должен доставить россиян из Нью-Йорка в Петербург и Москву.