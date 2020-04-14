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Росавиация сформировала график вывоза россиян из-за границы до 20 апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Росавиация сформировала предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за границы до 20 апреля, сообщается на сайте федерального агентства.

Отмечается, что российских граждан вывезут из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани в Москву, Петербург, Иркутск, Казань, Уфу, Екатеринбург и Владивосток. Рейсы выполнят «Аэрофлот, «Сибирь» (S7 Airlines) и «Уральские авиалинии».

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В Росавиации отметили, что с учетом данных о числе россиян в Непале и ситуации в стране, прорабатывается вопрос организации рейса авиакомпанией Royal Flight. Там также указали, что окончательно решение по выполнению вывозных рейсов примут по факту формирования загрузки самолетов.

«Всего с 6 по 12 апреля выполнено 17 рейсов, перевезено 3172 соотечественника», — отмечается в сообщении. В Росавиации напомнили, что вывозными рейсами россияне вернулись из Мадрида, Подгорицы, Бангкока, Антальи. 15 апреля «Аэрофлот» должен доставить россиян из Нью-Йорка в Петербург и Москву.

Ранее стало известно, что запланированные на 15 и 16 апреля рейсы из Рима и Амстердама отменены.

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В ночь на 4 апреля оперштаб объявил о приостановке международных авиарейсов для вывоза российских граждан в целях защиты здоровья россиян. Однако 6 апреля правительство пообещало возобновить вывозные рейсы, они начали выполняться в тот же день.

«Коммерсантъ» писал, что лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы недобирают пассажиров из-за нового алгоритма, утвержденного оперштабом. Так, на один борт сажают жителей одного города и региона, смешанные рейсы не осуществляются из-за опасности распространения вируса, отмечало издание.

Теги: Росавиация, рейсы, россияне, туристы
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