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«Аэрофлот» совершит два вывозных рейса из Бангкока в Москву и Петербург

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует 7 апреля выполнить вывозные рейсы из Бангкока в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Помимо этого, перевозчик ожидает разрешения на выполнение рейсов из Нью-Йорка и Мале на 7 и 8 апреля. Дополнительная информация будет размещена на сайте авиакомпании.

6 апреля из Бангладеш в Нижний Новгород вернулись 178 сотрудников госпорпорации «Росатом». Прибывших сотрудников поместят в местные профилактории, где в течение 14 дней они будут находиться под наблюдением врачей.

Россия возобновила вывоз своих граждан из-за границы
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4 апреля Россия временно приостановила международные рейсы для вывоза из-за границы соотечественников, оказавшихся там в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие меры были приняты в целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания.

Однако спустя два дня рейсы решили возобновить. Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, график первых рейсов появится к вечеру понедельника, 6 апреля. В этот же день они будут осуществлены, заверил глава кабмина.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: «Аэрофлот», Бангкок, Москва, Санкт-Петербург, авиарейсы
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