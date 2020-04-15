В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска

Камеры на дорогах Москвы, фиксирующие нарушение правил дорожного движения (ПДД), не могут вычислять нарушителей режима самоизоляции, у которых отсутствуют специальные цифровые пропуска. Об этом сообщил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, дорожные камеры «продолжают фиксировать нарушение правил дорожного движения, не более того».

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