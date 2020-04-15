Пандемия коронавируса , 15 апр, 01:28
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В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска
Камеры на дорогах Москвы, фиксирующие нарушение правил дорожного движения (ПДД), не могут вычислять нарушителей режима самоизоляции, у которых отсутствуют специальные цифровые пропуска. Об этом сообщил в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, дорожные камеры «продолжают фиксировать нарушение правил дорожного движения, не более того».
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