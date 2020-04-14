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СМИ узнали о штрафе для нарушителей изоляции за каждый проезд под камерой

В Москве отслеживать передвижение транспорта и выявлять тех, кто ездит без пропусков, будут 2,5 тыс. дорожных камер. Причем штрафы на 5 тыс. рублей будут приходить нарушителю за проезд под каждой камерой
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Со среды, 15 апреля, за передвижение на автомобиле по Москве и области без оформления электронного пропуска будут штрафовать на 5 тыс. рублей. Причем штраф будут выписывать за проезд под каждой камеру, рассказал источник «Коммерсанта» в правительстве Москвы.

«К примеру, при проезде под десятью камерами суммарный размер штрафа составит 50 тыс. руб.», — цитирует издание своего собеседника.

Всего контролировать передвижение автомобилей по столице будут 2,5 тыс. дорожных камер.

Проверять наличие пропусков будут также инспекторы ГИБДД и МАДИ. В случае выявления нарушения они будут выписывать штрафы на месте.

В Подмосковье будет действовать другой режим: маршрут машины, которая едет без пропуска, отследят по камерам, а затем остановят ее на ближайшем посту и проверят. Причем наличие пропуска проверят не только у водителя, но и у пассажиров.

РБК направил запрос в пресс-службы ГУ МВД по Москве и ГУ МВД по Московской области.

Материал дополняется...

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Любовь Порываева
Теги: коронавирус, карантин, Москва
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