В Москве оштрафовали проживающего с носителем COVID-19 за поход в магазин

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. руб. мужчину, живущего в одном помещении с инфицированным коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову, людям, проживающим вместе с зараженными коронавирусом, запрещено покидать дом в течение срока болезни сожителя и 14 дней после его выздоровления. Мужчина нарушил этот запрет и пошел в продовольственный магазин.

С конца марта москвичам, которые заразились коронавирусом, разрешили лечиться на дому, если заболевание протекает в легкой форме и пациент не относится к группе риска (возраст старше 65 лет, наличие хронических заболеваний, беременность). При этом инфицированным запрещено выходить на улицу до полного выздоровления, которое должны подтвердить два теста. Покидать дом не разрешается и тем, кто проживает совместно с заболевшими.

По последним данным оперштаба, лечение на дому в Москве проходят около 7 тыс. пациентов.