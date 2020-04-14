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В Москве от коронавируса умер физик РАН

Данила Тлисов (Фото: Данила Тлисов / VK)

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. Об этом сообщается на сайте ИЯИ.

Физик 1983 года рождения умер утром 14 апреля. «Скончался от коронавируса Данила Анатольевич Тлисов», — говорится в сообщении.

22 марта Тлисов вернулся из Женевы после работы в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и ушел на самоизоляцию. Ученый почувствовал себя плохо, 4 апреля его госпитализировали в инфекционный центр в Коммунарке. Первые два теста физика на коронавирус показали отрицательный результат.

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Тлисов вносил большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРНе, отмечается в сообщении. Он был сотрудником лаборатории моделирования физических процессов, согласно информации на сайте ИЯИ. В 2016 году Тлисов стал лауреатом премии эксперимента CMS на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН.

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всем заболевшим диагностировали двустороннюю пневмонию, кроме того, они страдали хроническими заболеваниями.

Всего в Коммунарке на утро 14 апреля находились 292 человека с подтвержденным коронавирусом. За сутки в центр поступил 51 новый пациент.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в столице составило 13 002 человека. За сутки в городе обнаружили 1489 новых случаев.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, РАН, Коммунарка
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