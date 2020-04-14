В Москве от коронавируса умер физик РАН

Данила Тлисов (Фото: Данила Тлисов / VK)

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. Об этом сообщается на сайте ИЯИ.

Физик 1983 года рождения умер утром 14 апреля. «Скончался от коронавируса Данила Анатольевич Тлисов», — говорится в сообщении.

22 марта Тлисов вернулся из Женевы после работы в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и ушел на самоизоляцию. Ученый почувствовал себя плохо, 4 апреля его госпитализировали в инфекционный центр в Коммунарке. Первые два теста физика на коронавирус показали отрицательный результат.

Тлисов вносил большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРНе, отмечается в сообщении. Он был сотрудником лаборатории моделирования физических процессов, согласно информации на сайте ИЯИ. В 2016 году Тлисов стал лауреатом премии эксперимента CMS на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН.