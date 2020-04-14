Путин напомнил о еще не пройденном Россией пике эпидемии коронавируса
Россия пока не прошла пик заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета, передает корреспондент РБК.
«По оценкам экспертов, пик заболеваемости в России еще не пройден», — сказал Путин. Он указал, что на 13 апреля в России было 18,3 тыс. подтвержденных случаев коронавируса, умерли 148 человек. Сегодня, по данным оперштаба, в стране зафиксировали уже более 20 тыс. пациентов с вирусом.
Путин отметил, что российские власти внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом и принимают меры по борьбе с заболеванием. Так, большая часть регионов страны ввели режим самоизоляции, сообщил Путин. Кроме того, все дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением заработной платы, указал президент.
Своего пика эпидемия коронавируса в России достигнет в конце апреля или начале мая, говорил накануне доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников. «А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать», — уточнил он.