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Путин напомнил о еще не пройденном Россией пике эпидемии коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия пока не прошла пик заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета, передает корреспондент РБК.

«По оценкам экспертов, пик заболеваемости в России еще не пройден», — сказал Путин. Он указал, что на 13 апреля в России было 18,3 тыс. подтвержденных случаев коронавируса, умерли 148 человек. Сегодня, по данным оперштаба, в стране зафиксировали уже более 20 тыс. пациентов с вирусом.

Путин отметил, что российские власти внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом и принимают меры по борьбе с заболеванием. Так, большая часть регионов страны ввели режим самоизоляции, сообщил Путин. Кроме того, все дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением заработной платы, указал президент.

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Своего пика эпидемия коронавируса в России достигнет в конце апреля или начале мая, говорил накануне доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников. «А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать», — уточнил он.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в свою очередь, говорила 7 апреля, что Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом не позднее 21 апреля. После этого, по словам Скворцовой, число заболевших некоторое время продержится на одном уровне, а потом начнет снижаться.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, эпидемия, Владимир Путин
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