За сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 86 человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За минувшие сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 86 пациентов, сообщил на своей странице в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко. Поступил 51 пациент.

По его словам, с диагнозом «внебольничная пневмония» госпитализировано 489 человек, еще 292 человека — с подтвержденным диагнозом COVID-19. На ИВЛ остаются 19 пациентов. Накануне Проценко говорил, что в Коммунарке находятся 533 пациента, из которых 524 человека — с диагнозом «внебольничная пневмония».

Главврач ГКБ № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко сообщил, что в этом медучреждении на утро 14 апреля находятся 1533 пациента, в том числе с внебольничной пневмонией, предположительно вирусной этиологии, — 1427.

Диагноз COVID-19 подтвержден у 638 пациентов, на ИВЛ — 67 человек. За сутки из больницы выписали 208 человек, еще 199 поступило.

13 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 2,5 тыс. новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 18 328 человек, из них уже умерли 148. В мировом рейтинге по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Россия переместилась на 15-е место. Большая часть подтвержденных в России случаев приходится на Москву и Подмосковье.