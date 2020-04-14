Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 73,52 (-0,23) Quote, 13 апр, 13:14
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 80,54 (-0,2) Quote, 13 апр, 13:14
Индекс Мосбиржи вырос более чем на 1% на открытии торгов Quote, 10:07 В Калмыкии умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом Общество, 10:05 Война иными средствами: к чему приведет новая сделка ОПЕК+ Мнение, 10:00 Созвонимся: семейный телефонный квест РБК и Билайн, 09:55 РБК Pro: как не допустить сбоев в работе вашей компании Pro, 09:53 В правительстве Хакасии четверо человек ушли на самоизоляцию Общество, 09:32 Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы Общество, 09:27 Шарапова проиграла в финале виртуального US Open Спорт, 09:24 Более четверти компаний сообщили о сокращении зарплат в течение полугода Бизнес, 09:22 За сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 86 человек Общество, 09:17 Сеул сообщил о запуске КНДР ракет накануне дня рождения Ким Ир Сена Политика, 09:12 Конкурент может прийти из ниоткуда: Эрик Рис — о заблуждениях инноваторов Pro, 09:06 СМИ сообщили о переносе Гран-при «Формулы-1» во Франции из-за вируса Спорт, 09:01 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 апреля Общество, 08:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

За сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 86 человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За минувшие сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 86 пациентов, сообщил на своей странице в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко. Поступил 51 пациент.

По его словам, с диагнозом «внебольничная пневмония» госпитализировано 489 человек, еще 292 человека — с подтвержденным диагнозом COVID-19. На ИВЛ остаются 19 пациентов. Накануне Проценко говорил, что в Коммунарке находятся 533 пациента, из которых 524 человека — с диагнозом «внебольничная пневмония».

Главврач ГКБ № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко сообщил, что в этом медучреждении на утро 14 апреля находятся 1533 пациента, в том числе с внебольничной пневмонией, предположительно вирусной этиологии, — 1427.

Диагноз COVID-19 подтвержден у 638 пациентов, на ИВЛ — 67 человек. За сутки из больницы выписали 208 человек, еще 199 поступило.

13 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 2,5 тыс. новых случаев заражения. Общее число заболевших достигло 18 328 человек, из них уже умерли 148. В мировом рейтинге по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Россия переместилась на 15-е место. Большая часть подтвержденных в России случаев приходится на Москву и Подмосковье.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Материалы по теме
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
Общество
Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Общество
ВОЗ не рекомендовала прививку БЦЖ как способ защиты от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter