Нефть дешевеет , 13 апр, 20:36
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Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти
Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики Россиии Александр Новак.
По его словам, без участия президента эта сделка могла не состояться, сообщает ТАСС. Новак уточнил, что в итоге добыча нефти в мире может сократиться на 20 млн баррелей в сутки.
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