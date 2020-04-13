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Парад сокращений: как ОПЕК+ и G20 пытаются восстановить нефтяной рынок

Успех соглашения стран ОПЕК+ и G20 во многом будет зависеть от того, включатся ли регулирующие органы США в процесс снижения добычи нефти в стране
Фото: Nick Oxford / Reuters

Новая нефтяная сделка обсуждалась в экстраординарном формате: потребовались не только две внеочередных министерских встречи ОПЕК+, но и экстренное заседание глав энергетических ведомств стран G20 и телефонные переговоры лидеров трех ключевых для рынка стран: президентов России и США и короля Саудовской Аравии.

Проблемы картеля

В итоге страны ОПЕК+, на долю которых приходится более 40% мировой добычи нефти, достигли соглашения о ее сокращении на 9,7 млн барр/сут. — это самая масштабная сделка в истории ОПЕК+, ОПЕК, да и всего нефтяного рынка. Несмотря на неудачу предыдущих переговоров в начале марта 2020-го и последовавшую ценовую войну, экспортеры смогли использовать опыт успешной балансировки рынка в 2016-2019 гг. и договориться. Две встречи ОПЕК+, прошедшие с перерывом в два дня, потребовались для того, чтобы согласовать вклад Мексики: страна оказалась не готова снижать добычу на 400 тыс.барр./сут, но взяла на себя 100 тыс.барр./сут. В итоге этот объем и был зафиксирован, но с условием, что еще 300 тыс.барр./сут. вместо Мексики с рынка уберут США. Президент Дональд Трамп подтвердил эти обязательства.

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Еще 9 апреля участники встречи ОПЕК+ призвали всех крупных производителей внести вклад в стабилизацию рынка. Сразу откликнулась Организация африканских производителей нефти (African Petroleum Producers Organization, APPO), впрочем, большинство входящих в нее стран и так участвовало в переговорах ОПЕК+. Под новые сокращения могут попасть лишь 2,3 млн барр./сут., что при взятии на себя сопоставимых с ОПЕК+ обязательств означает увод с рынка лишь примерно 0,5 млн барр./сут.

Вклад G20

Гораздо важнее была реакция стран G20. 10 апреля участники «двадцатки» заявили о готовности убрать с рынка еще 5 млн барр/сут. На долю входящих в G20, но не являющихся участниками сделки ОПЕК+ стран, плюс приглашенной на встречу Норвегии, приходится чуть более четверти мировой добычи.

Пока неизвестно, как будут распределены 5 млн барр./сут по странам, но логично предположить, что это бремя должны взять на себя прежде всего нетто-экспортеры нефти: Канада (3,7 млн барр. в сутки), Бразилия (2,7 млн), Норвегия (1,4 млн), Аргентина (0,5 млн). Бразильская государственная компания Petrobras накануне встречи заявила, что снизит производство нефти на 100 тыс. барр/сут. или на 3%. О готовности Альберты, крупнейшей нефтедобывающей провинции Канады, присоединиться к любому глобальному пакту по сокращению добычи сырой нефти в начале апреля заявлял премьер-министр провинции Джейсон Кенни.

Но куда более значимую роль в снижении добычи странами G20 должны сыграть США, являющиеся одним из крупнейших игроков на рынке.

Вариант для США

В Москве, судя по словам министра энергетики Александра Новака, надеются, что США сократят добычу на 2-3 млн барр./сут. Американские официальные лица воздерживаются от конкретных обещаний, так как механизм принятия решений будет, в любом случае, непростым.

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Оперативно реализовать такое сокращение США могут двумя способами: рыночным (из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры естественное падение объемов производства сланцевой нефти только на прошлой неделе составило 600-700 тыс. барр./сут.) и посредством решений регулирующих органов. Конечно, президент США не имеет прямых рычагов воздействия на нефтедобытчиков и поэтому не может взять на себя обязательства по участию страны в снижении добычи. Но определенные возможности у него есть. Регулирование добычи нефти в США осуществляется преимущественно на уровне штатов, однако федеральные земли и континентальный шельф находятся в введении Вашингтона и в их отношении действуют особые правила. Правительство США на основании закона, регулирующего работу Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля (Bureau of Safety and Environmental Enforcement BSEE), может «в национальных интересах» потребовать остановки работ на континентальном шельфе, а это около 1,6 млн барр./сут или 13% американской добычи сырой нефти. Дополнительные сокращения достижимы как за счет остановки добычи на федеральных землях (до 0,6 млн барр./сут.), так и решения Техасской железнодорожной комиссии, регулирующей добычу в крупнейшем нефтедобывающем штате. Комиссия уже изучает возможность ограничения добычи на 0,5 млн барр./сут.

Итак, если США смогут увести с рынка до 3 млн баррелей нефти в сутки, то среди прочих нефтедобытчиков G20 придется распределить еще 2 млн барр./сут. Если эти объемы делить между упомянутыми выше Канадой, Бразилией, Норвегией, и Аргентиной, то их суммарное снижение добычи должно составить 24%, что сопоставимо с обязательствами ОПЕК+.

Хотя финальное коммюнике встречи нефтяных министров G20 и не содержит информации об обязательствах отдельных стран по сокращению добычи, нет этих цифр и в пресс-релизе ОПЕК+ от 12 апреля, это не означает неготовности к реальным шагам. Не входящие в ОПЕК+ нефтяники G20 впервые участвуют в коллективном регулировании добычи, отсюда и их осторожность в формализации ограничительных мер.

Теги: мнение, ОПЕК+, экспорт нефти, G20, Техас
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