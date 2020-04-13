Парад сокращений: как ОПЕК+ и G20 пытаются восстановить нефтяной рынок

Успех соглашения стран ОПЕК+ и G20 во многом будет зависеть от того, включатся ли регулирующие органы США в процесс снижения добычи нефти в стране

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Новая нефтяная сделка обсуждалась в экстраординарном формате: потребовались не только две внеочередных министерских встречи ОПЕК+, но и экстренное заседание глав энергетических ведомств стран G20 и телефонные переговоры лидеров трех ключевых для рынка стран: президентов России и США и короля Саудовской Аравии.

Проблемы картеля

В итоге страны ОПЕК+, на долю которых приходится более 40% мировой добычи нефти, достигли соглашения о ее сокращении на 9,7 млн барр/сут. — это самая масштабная сделка в истории ОПЕК+, ОПЕК, да и всего нефтяного рынка. Несмотря на неудачу предыдущих переговоров в начале марта 2020-го и последовавшую ценовую войну, экспортеры смогли использовать опыт успешной балансировки рынка в 2016-2019 гг. и договориться. Две встречи ОПЕК+, прошедшие с перерывом в два дня, потребовались для того, чтобы согласовать вклад Мексики: страна оказалась не готова снижать добычу на 400 тыс.барр./сут, но взяла на себя 100 тыс.барр./сут. В итоге этот объем и был зафиксирован, но с условием, что еще 300 тыс.барр./сут. вместо Мексики с рынка уберут США. Президент Дональд Трамп подтвердил эти обязательства.

Еще 9 апреля участники встречи ОПЕК+ призвали всех крупных производителей внести вклад в стабилизацию рынка. Сразу откликнулась Организация африканских производителей нефти (African Petroleum Producers Organization, APPO), впрочем, большинство входящих в нее стран и так участвовало в переговорах ОПЕК+. Под новые сокращения могут попасть лишь 2,3 млн барр./сут., что при взятии на себя сопоставимых с ОПЕК+ обязательств означает увод с рынка лишь примерно 0,5 млн барр./сут.