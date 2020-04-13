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Пандемия коронавируса ,  
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Россиянка сообщила о проблемах с возвращением из Северной Македонии

Посольство России в Северной Македонии (Фото: RussianEmbMKD / Facebook)

Застрявшая в Северной Македонии российская туристка Анастасия рассказала РБК о проблемах с возращением домой в условиях отмены рейсов на фоне пандемии коронавируса.

Она сообщила, что отдыхать вместе с другом вылетела 15 марта. «Тогда еще не было сообщений о карантине и закрытии границ. В Македонии на тот момент, по данным российских СМИ, было семь зараженных, даже меньше, чем в России. В аэропорту никого не проверяли. На следующий день как мы прилетели, закрыла границу Сербия, а через два дня закрылся и аэропорт в Скопье», — сказала россиянка.

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По ее словам, после этого в российском консульстве в Охриде туристам посоветовали переехать в столицу Македонии на случай организации обратного рейса. «Здесь мы снимаем квартиру за свои деньги, 25 марта мы должны были улететь. Неделю назад мы заполнили анкету на сайте госуслуг, чтобы получить материальную помощь и информацию о рейсе, но помощи нам не оказали. Посольство перекидывает работу на МИД. На улице мы встретили сотрудника посольства, который сказал, что единственный вариант, на который мы можем рассчитывать, — это если какая-либо соседняя страна откроет границу», — пояснила Анастасия.

Она также выразила сомнение, что ради небольшой группы людей будет организован отдельный рейс. «Остается только ждать, но непонятно, можем ли мы вообще на что-либо рассчитывать», — сказала туристка.

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Как сообщил РБК посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин, по состоянию на 13 апреля в посольство обратились 27 россиян, не имеющих возможности вернуться в Россию из-за карантинных ограничений. Дипломат отметил, что накануне приостановки авиасообщения посольство в течение нескольких дней «максимально широко» информировало граждан о рекомендациях вернуться в Россию и помогало обратившимся оформлять билеты на рейсы авиакомпании Turkish Airlines через Стамбул.

По словам Баздникина, для туристов, которые имели «на руках» билеты в Россию, но не смогли вылететь домой из-за пандемии коронавируса, график вывоза определяется действующими ограничениями по количеству прибывающих в Россию. «О планируемом «вывозном» рейсе каждый гражданин будет оповещен через портал госуслуг», — уточнил посол.

Дипломат добавил, что сейчас эти граждане могут получить материальную помощь в размере 2,4 тыс. руб. в сутки на человека. «Насколько мы понимаем, отсутствие в единичных случаях такой помощи объясняется некорректным заполнением отдельных данных — как только необходимые исправления самими гражданами будут сделаны, деньги начнут поступать», — заверил он.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

С 3 на 4 апреля Россия прекратила вывоз граждан из-за границы, которые застряли из-за ограничений полетов для борьбы с распространением коронавируса. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, российские власти взяли паузу для того, чтобы сформовать списки и организовать рейсы для оставшихся в других странах туристов. Россиянам необходимо заполнить форму на сайте госуслуг и ждать, когда будет согласована дата их вывоза, уточняли в оперштабе по борьбе с коронавирусом. 6 апреля Россия возобновила вывоз граждан.

В Северной Македонии на 13 апреля выявлено 854 заразившихся коронавирусом, за сутки подтверждено 26 новых случаев. Умерли 38 человек. 18 марта президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил о введении режима ЧС в стране на 30 дней.

Теги: новости РБК, туристы, Македония
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