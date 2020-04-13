Россиянка сообщила о проблемах с возвращением из Северной Македонии

Посольство России в Северной Македонии (Фото: RussianEmbMKD / Facebook)

Застрявшая в Северной Македонии российская туристка Анастасия рассказала РБК о проблемах с возращением домой в условиях отмены рейсов на фоне пандемии коронавируса.

Она сообщила, что отдыхать вместе с другом вылетела 15 марта. «Тогда еще не было сообщений о карантине и закрытии границ. В Македонии на тот момент, по данным российских СМИ, было семь зараженных, даже меньше, чем в России. В аэропорту никого не проверяли. На следующий день как мы прилетели, закрыла границу Сербия, а через два дня закрылся и аэропорт в Скопье», — сказала россиянка.

По ее словам, после этого в российском консульстве в Охриде туристам посоветовали переехать в столицу Македонии на случай организации обратного рейса. «Здесь мы снимаем квартиру за свои деньги, 25 марта мы должны были улететь. Неделю назад мы заполнили анкету на сайте госуслуг, чтобы получить материальную помощь и информацию о рейсе, но помощи нам не оказали. Посольство перекидывает работу на МИД. На улице мы встретили сотрудника посольства, который сказал, что единственный вариант, на который мы можем рассчитывать, — это если какая-либо соседняя страна откроет границу», — пояснила Анастасия.

Она также выразила сомнение, что ради небольшой группы людей будет организован отдельный рейс. «Остается только ждать, но непонятно, можем ли мы вообще на что-либо рассчитывать», — сказала туристка.