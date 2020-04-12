Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
В аэропорту Схипхол в Нидерландах задержали вооруженного мужчину Общество, 01:40 В Петербург прибыл самолет с российскими туристами из Таиланда Общество, 01:09 Певицу Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Петербурге Общество, 00:49 РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан Общество, 00:45 Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии Общество, 00:29 Умер кинокритик Александр Тимофеевский-младший Общество, 00:07 Московских таксистов обяжут проверять спецпропуска у пассажиров Общество, 11 апр, 23:35 В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом Общество, 11 апр, 23:27 Число смертей от коронавируса в США превысило 20 тысяч Общество, 11 апр, 23:06 В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел Общество, 11 апр, 22:49 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 апреля Общество, 11 апр, 22:31 Эксперты предупредили о фальшивых уведомлениях по штрафам за карантин Общество, 11 апр, 22:00 Дача, магазин, работа: как использовать спецпропуска в Москве Недвижимость, 11 апр, 21:59 В Росавиации уточнили график вывозных рейсов из Сеула, Токио и Гонконга Общество, 11 апр, 21:58
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Петербург прибыл самолет с российскими туристами из Таиланда

Вывозной рейс с российскими туристами из Таиланда прибыл в петербургской аэропорт Пулково. Соответствующая информация размещена в онлайн-табло аэропорта.

Boeing 777 «Аэрофлота», следовавший рейсом SU 273 из Бангкока, приземлился в 21:56.

Как сообщили в Росавиации ранее 11 апреля, на борту самолета находилось 109 петербуржцев и жителей Ленобласти. По прибытию всех туристов ждала проверка специалистов Роспотребнадзора, затем их доставили домой — всем прилетевшим из-за рубежа предписано соблюдать 14-дневный домашний карантин.

В Росавиации уточнили график вывозных рейсов из Сеула, Токио и Гонконга
Общество

Как сообщал первый зампред комитета по здравоохранению администрации города Евгений Антипов, иногородние граждане, прилетающие из-за границы, будут размещены в обсерваторе на базе пансионата «Заря» в поселке Репино под Петербургом.

В комплексе, рассчитанном на 500 человек, будут размещаться граждане без признаков ОРВИ, но находившиеся в контакте с потенциальными носителями коронавируса.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

После временного прекращения вывозных рейсов, Росавиация возобновила эвакуацию россиян, застрявших за границей. Как сообщили в ведомстве, до 13 апреля планируется вывезти около 2 тыс. туристов из Таиланда, Турции, Черногории, Испании, Кипра, Индии, Японии.

Теги: коронавирус, рейс, Таиланд, туристы
Материалы по теме
В Росавиации уточнили график вывозных рейсов из Сеула, Токио и Гонконга
Общество
Росавиация назвала даты рейсов для вывоза россиян из-за границы
Общество
Посольство сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter