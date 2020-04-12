В Петербург прибыл самолет с российскими туристами из Таиланда

Вывозной рейс с российскими туристами из Таиланда прибыл в петербургской аэропорт Пулково. Соответствующая информация размещена в онлайн-табло аэропорта.

Boeing 777 «Аэрофлота», следовавший рейсом SU 273 из Бангкока, приземлился в 21:56.

Как сообщили в Росавиации ранее 11 апреля, на борту самолета находилось 109 петербуржцев и жителей Ленобласти. По прибытию всех туристов ждала проверка специалистов Роспотребнадзора, затем их доставили домой — всем прилетевшим из-за рубежа предписано соблюдать 14-дневный домашний карантин.

Как сообщал первый зампред комитета по здравоохранению администрации города Евгений Антипов, иногородние граждане, прилетающие из-за границы, будут размещены в обсерваторе на базе пансионата «Заря» в поселке Репино под Петербургом.