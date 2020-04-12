Застрявшие в Сеуле российские туристы вернулись домой

Рейс с российскими туристами прибыл из Сеула во Владивосток (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Застрявшие в аэропорту Сеула россияне вернулись домой, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«Рейс Сеул — Хабаровск прибыл, на борту 90 взрослых, пять детей. Сеул — Владивосток прибыл, на борту 117 взрослых, 13 детей», — сказал представитель агентства.

В пресс-службе авиакомпании «Аврора» РБК уточнили, что на борту самолета, летевшего по маршруту Сеул — Владивосток, находились 128 пассажиров, из Сеула в Хабаровск прибыли еще 95 человек.

Судя по онлайн-табло аэропорта Владивостока, рейс «Авроры» из Сеула HZ 5437 прибыл в 19:00 по местному времени (12:00 МСК). На сайте аэропорта Хабаровска указано, что борт из Сеула HZ5451 приземлился в 19:45 (12:45 МСК).

Турист из Владивостока Валерий Наумчук рассказал РБК, что все прибывшие во Владивосток 14 дней будут находиться на карантине. Жители, имеющие прописку в крае, будут соблюдать карантин дома. Людей без прописки в регионе отправили на обсервацию.