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Застрявшие в Сеуле российские туристы вернулись домой

Рейс с российскими туристами прибыл из Сеула во Владивосток (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Застрявшие в аэропорту Сеула россияне вернулись домой, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

«Рейс Сеул — Хабаровск прибыл, на борту 90 взрослых, пять детей. Сеул — Владивосток прибыл, на борту 117 взрослых, 13 детей», — сказал представитель агентства.

В пресс-службе авиакомпании «Аврора» РБК уточнили, что на борту самолета, летевшего по маршруту Сеул — Владивосток, находились 128 пассажиров, из Сеула в Хабаровск прибыли еще 95 человек.

Судя по онлайн-табло аэропорта Владивостока, рейс «Авроры» из Сеула HZ 5437 прибыл в 19:00 по местному времени (12:00 МСК). На сайте аэропорта Хабаровска указано, что борт из Сеула HZ5451 приземлился в 19:45 (12:45 МСК).

Турист из Владивостока Валерий Наумчук рассказал РБК, что все прибывшие во Владивосток 14 дней будут находиться на карантине. Жители, имеющие прописку в крае, будут соблюдать карантин дома. Людей без прописки в регионе отправили на обсервацию.

«Мы уже дома. Самолет был полный, люди летели довольные. Прилетела вся транзитная зона и те, кто находился в зоне регистрации. В аэропорту Владивостока нам измерили температуру, вручили постановление от Роспотребнадзора о нахождении в режиме изоляции в течение 14 дней с 12.04 под непрерывным медицинским наблюдением по месту проживания. Карантин, конечно, будем соблюдать, планируем сидеть дома с семьей две недели и набираться сил», — рассказал он.

Туристка из Хабаровска Кристина Минина сообщила РБК, что всех пассажиров, прибывших в город, автобусами увезли на обсервацию в санаторий.

РБК направил запрос в посольство России в Южной Корее.

31 марта группа российских туристов вылетела по маршруту Бангкок — Сеул — Владивосток. В аэропорту Сеула выяснилось, что рейс авиакомпании «Аврора» отменен из-за ситуации с коронавирусом. Около 40 россиян, в том числе семьи с детьми, пожилые и инсулинозависимые люди, вынуждены были остаться в транзитной зоне аэропорта Инчхон. Еще несколько десятков россиян ждали свой рейс в зоне регистрации.

В ночь с 3 на 4 апреля Росавиация полностью прекратила международное сообщение для вывоза россиян и других иностранцев. Позже вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что власти взяли тайм-аут, для того чтобы составить списки россиян, желающих вернуться на родину. В оперштабе по борьбе с коронавирусом указывали, что для этого нужно заполнить форму на сайте госуслуг и ждать назначения даты вывоза.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Сеул, Южная Корея, аэропорт, туристы, Владивосток, Хабаровск, коронавирус ..., Росавиация, самолет, «Аврора», новости РБК
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