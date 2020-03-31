Россияне в Кении заявили о невозможности вылететь рейсами из других стран

По его словам, в российском посольстве заявляют, что свою функцию они выполнили. «Посольство отвечает, что свою функцию выполнило и передало список граждан, которые нуждаются в помощи, в МИД. МИД говорит, что нужно обращаться в посольство: это их функция — нам помочь. И так по кругу», — рассказал он.

Соколовская добавила, что сотрудники отелей бастуют. «Они потеряли работу и думают, что причина в белых. Поэтому мы боимся выходить на улицу, возможно, сейчас будет обостренная реакция на нас», — сказала она.

Другая туристка Ирина Акимова также сообщила о забастовках. «В стране становится небезопасно. Отели закрываются или уже закрылись. Сейчас начались забастовки сотрудников отелей, которым не выплачивают зарплату», — рассказала она РБК.

Заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко подтвердил РБК, что в Кении находится 44 россиянина, сообщившие о желании вернуться домой, в посольстве принимают все необходимые для этого меры. «Мы составили список граждан, которые хотели бы покинуть страну, отправили его в МИД. Мы держим связь с ними», — сказал он.

Представитель посольства уточнил, что с 25 марта в Кении прекратилось международное сообщение. С 27 марта введен комендантский час — с 7 вечера до 5 утра.

Российская туристка, находящаяся на Бали, также рассказала РБК о сложностях, связанных с возвращением в Россию.

«Вчера я получила подтверждение своего рейса Денпасар — Доха — Санкт-Петербург на 6 апреля. А сегодня ночью пришла новость о том, что все рейсы из Индонезии не будут приниматься Россией минимум в течение месяца», — сказала туристка, пожелавшая остаться анонимной. По ее словам, на острове находятся 4 тыс. желающих улететь в Россию. «У всех сгорели билеты, закончилась аренда домов и страховки. Эвакуации, о которой говорят по телевидению в России, как не было, так и нет. И деньги у всех заканчиваются», — заявила она.

Она также отметила, что на Бали становится небезопасно из-за роста безработицы среди местного населения и возможных конфликтов местных с туристами. «На Бали огромный бум безработицы среди местных, начались грабежи и расовые притеснения. Здесь небезопасно», — рассказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Индонезии.

Накануне стало известно, что число россиян, которых будут возвращать из-за границы, ограничили. Через аэропорт Шереметьево в сутки будут пропускать не более 500 граждан, вернувшихся из-за рубежа, через аэропорты других регионов — не более 200.