Собянин доложил Путину о DDoS-атаках после начала оформления пропусков

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о «беспрецедентных DDoS-атаках» в ходе работы по введению спецпропусков в столице. Об этом он заявил на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, передает ТАСС.

«Работа с пропусками идет непросто, на наш портал мы получили беспрецедентные DDoS-атаки и количество ботов, вместе с коллегами отрабатываем, чтобы эта система работала», — отметил он.

О том, что на сервера портала мэрии, где с понедельника началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу совершили бот-атаку, стало известно ранее 13 апреля. Власти заверили, что расследованием источников и причин атаки займутся правоохранительные органы.

По словам Собянина, несмотря на возникшие сложности, за первый день удалось выдать 900 тыс. пропусков. Он призвал москвичей не переживать по поводу оформления пропусков, поскольку есть еще два дня.