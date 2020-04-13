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Собянин доложил Путину о DDoS-атаках после начала оформления пропусков

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о «беспрецедентных DDoS-атаках» в ходе работы по введению спецпропусков в столице. Об этом он заявил на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, передает ТАСС.

«Работа с пропусками идет непросто, на наш портал мы получили беспрецедентные DDoS-атаки и количество ботов, вместе с коллегами отрабатываем, чтобы эта система работала», — отметил он.

О том, что на сервера портала мэрии, где с понедельника началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу совершили бот-атаку, стало известно ранее 13 апреля. Власти заверили, что расследованием источников и причин атаки займутся правоохранительные органы.

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По словам Собянина, несмотря на возникшие сложности, за первый день удалось выдать 900 тыс. пропусков. Он призвал москвичей не переживать по поводу оформления пропусков, поскольку есть еще два дня.

В столичном оперштабе по коронавирусу пояснили, что из-за высокой нагрузки на сервер мэрии время ожидания ответа системы оформления пропусков на заявки может быть увеличено.

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Правительство Москвы также предостерегло жителей города от покупки цифровых пропусков у третьих лиц, поскольку пропуск можно получить бесплатно, подав заявку только на сайте мэра.

Обязательные цифровые пропуска начнут действовать с 15 апреля и будут необходимы для поездок на личном автомобиле и на общественном транспорте. Передвигаться пешком пока будет можно без них.

DDoS-атака — атака, нацеленная на создание условий, при которых пользователи не смогут получить доступ к сайту или сервису из-за его перегрузки.

Теги: Сергей Собянин, Владимир Путин, DDos-атаки
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