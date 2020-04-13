Почти 90% заявок на пропуска по СМС в Москве оказались оформлены неверно

Некоторые просто присылают СМС «Дайте мне пропуск», пояснили в департаменте информационных технологий города Москвы. Однако заявка должна соответствовать особому шаблону

Цифровой пропуск для передвижения по городу (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Подавляющее большинство заявок, уже поданных на получение цифрового пропуска для передвижения по Москве на транспорте с помощью СМС, были оформлены неверно. Об этом заявили ТАСС в департаменте информационных технологий города Москвы.

В департаменте пояснили, что около 90% СМС-заявок, поступивших на короткий номер 7377, содержали некорректный текст.

«Некоторые даже отправляют СМС со свободным текстом: например, «дайте мне пропуск», — сказал собеседник агентства.

В соответствии с ранее опубликованной властями Москвы инструкцией желающие получить пропуск с помощью СМС (можно также оформить заявку на сайте mos.ru или через контакт-центр правительства Москвы) должны отправить на номер на номер 7377 сообщение, указав в нем — в строгом соответствии с шаблоном — цель выхода из дома, номер паспорта и т.д.