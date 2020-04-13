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Почти 90% заявок на пропуска по СМС в Москве оказались оформлены неверно

Некоторые просто присылают СМС «Дайте мне пропуск», пояснили в департаменте информационных технологий города Москвы. Однако заявка должна соответствовать особому шаблону
Цифровой пропуск для передвижения по городу (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Подавляющее большинство заявок, уже поданных на получение цифрового пропуска для передвижения по Москве на транспорте с помощью СМС, были оформлены неверно. Об этом заявили ТАСС в департаменте информационных технологий города Москвы.

В департаменте пояснили, что около 90% СМС-заявок, поступивших на короткий номер 7377, содержали некорректный текст.

«Некоторые даже отправляют СМС со свободным текстом: например, «дайте мне пропуск», — сказал собеседник агентства.

В соответствии с ранее опубликованной властями Москвы инструкцией желающие получить пропуск с помощью СМС (можно также оформить заявку на сайте mos.ru или через контакт-центр правительства Москвы) должны отправить на номер на номер 7377 сообщение, указав в нем — в строгом соответствии с шаблоном — цель выхода из дома, номер паспорта и т.д.

Код цели выхода из дома:

1 — пропуск для работающих;
2 — пропуск для посещения медицинской организации;
3 — пропуск для разовой поездки в иных целях.

Код типа документа, удостоверяющего личность:

1 — паспорт гражданина РФ;
2 — иностранный паспорт;
3 — иной документ.

Текст сообщения для получения пропуска для поездки «в иных целях» (не для поездки на работу и не для похода к врачу) должен соответствовать следующему шаблону:

  • Пропуск*код цели*код документа*серия паспорта*номер паспорта*номер машины (если используется) *номер карты «Тройка» (если используется) *номер карты «Стрелка» (если используется) *цель выхода (максимум 20 символов) *адрес пункта назначения.

Если вы не используете автомобиль или карту «Тройка»/«Стрелка», между символами ** ничего не заполняется, но сами символы указывать обязательно. Таким образом, заявка должна выглядеть примерно так:

  • Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333**в банк*Москва, ул...

Отказать в выдаче пропуска могут в случае указания недостоверных сведений или несоответствия заявленной цели передвижения режиму повышенной готовности, введенному указом мэра Москвы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: пропуск, коронавирус
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