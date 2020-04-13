В Москве выдали почти 700 тыс. пропусков для передвижения по городу

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Москве выдали почти 700 тыс. рабочих пропусков для передвижения по городу. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по коронавирусу.

«По состоянию на 10:00 утра 13 апреля поданы 702 344 заявки на пропуска для передвижения по городу. Из них выдано 697 899 рабочих пропусков», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что из-за высокой нагрузки на сервер мэрии время ожидания ответа системы оформления пропусков может быть увеличено. Пропуска начнут действовать с 15 апреля, поэтому у москвичей есть еще два дня, чтобы их оформить, отмечает оперштаб.

Обязательные цифровые пропуска будут необходимы для поездок на личном автомобиле и на общественном транспорте. Тем, кто обязан присутствовать на рабочем месте или должен передвигаться по городу, пропуск выдадут на срок до 30 апреля без ограничения числа поездок или маршрутов. Для посещения медучреждений пропуск выдается на один календарный день, но его можно получать неограниченное количество раз. Передвигаться пешком пока можно без пропусков.