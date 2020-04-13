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Пандемия коронавируса ,  
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Власти пригрозили уголовными делами за продажу цифровых пропусков

В московском правительстве заявили, что уже зафиксировали попытки продать пропуск, разрешающий передвижение по городу. В мэрии подчеркнули, что наказывать будут и тех, кто не имеет права на подачу заявки
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» предостерег граждан от покупки цифровых пропусков на передвижение по городу. По его словам, попытки продавать разрешения есть, и с ними уже работают правоохранительные органы.

«Я думаю, что в ближайшее время там будут уголовные дела», — добавил он.

По словам Лысенко, все пропуска являются бесплатными и оформляются лишь через городское правительство.

Посты полиции на въездах в Москву. Фотогалерея
Фотогалерея 

Глава департамента добавил, что если человек «должен сидеть дома», подает заявку, а проверка покажет неправомерность его действий, то пропуск заблокируют, а человека накажут в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. «До 40 тыс. рублей в зависимости от повторов и составов», — сказал Лысенко.

Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков
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Обязательные цифровые пропуска в Москве и Подмосковье вводятся с 15 апреля для поездок как на личном авто, так и на общественном транспорте. Пропуск для тех, кто должен присутствовать на рабочем месте или чья деятельность связана с разъездами по городу, не ограничен маршрутом передвижения и выдается на срок по 30 апреля. Пропуск для посещения медицинских организаций выдается на один календарный день, но его можно получать неограниченное количество раз. Разрешение на поездки в иных целях также выдается на один день, но получать его можно не более двух раз в неделю.

На сайте мэрии Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков
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Передвигаться пешком пока можно будет без пропусков, но в рамках правил, предусмотренных режимом повышенной готовности.

За нарушение самоизоляции для граждан предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. тыс. руб., а для организаций — до 500 тыс. руб.

Автор: Артем Филипенок
Теги: пропуск, мэрия Москвы
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Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков
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На сайте мэрии Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков
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