Власти пригрозили уголовными делами за продажу цифровых пропусков
Глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» предостерег граждан от покупки цифровых пропусков на передвижение по городу. По его словам, попытки продавать разрешения есть, и с ними уже работают правоохранительные органы.
«Я думаю, что в ближайшее время там будут уголовные дела», — добавил он.
По словам Лысенко, все пропуска являются бесплатными и оформляются лишь через городское правительство.
Глава департамента добавил, что если человек «должен сидеть дома», подает заявку, а проверка покажет неправомерность его действий, то пропуск заблокируют, а человека накажут в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. «До 40 тыс. рублей в зависимости от повторов и составов», — сказал Лысенко.