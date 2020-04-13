Власти пригрозили уголовными делами за продажу цифровых пропусков

В московском правительстве заявили, что уже зафиксировали попытки продать пропуск, разрешающий передвижение по городу. В мэрии подчеркнули, что наказывать будут и тех, кто не имеет права на подачу заявки

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Глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» предостерег граждан от покупки цифровых пропусков на передвижение по городу. По его словам, попытки продавать разрешения есть, и с ними уже работают правоохранительные органы.

«Я думаю, что в ближайшее время там будут уголовные дела», — добавил он.

По словам Лысенко, все пропуска являются бесплатными и оформляются лишь через городское правительство.

Глава департамента добавил, что если человек «должен сидеть дома», подает заявку, а проверка покажет неправомерность его действий, то пропуск заблокируют, а человека накажут в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. «До 40 тыс. рублей в зависимости от повторов и составов», — сказал Лысенко.