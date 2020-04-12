Россиян вывезут из США домой 14 апреля

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Рейс из Нью-Йорка для вывоза россиян вылетит в Москву 14 апреля. Об этом сообщается в чате в Telegram, который создала Минкомсвязь для помощи российским гражданам в США.

«Вылет рейса Нью-Йорк — Москва состоится 14 апреля 2020 в 19:20 (местное время). Рейс № AFL103», — говорится в сообщении.

В ночь на 4 апреля Росавиация временно приостановила авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Власти отмечали, что это необходимо для максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев заражения коронавирусом.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что власти взяли перерыв для составления списка граждан, которые хотят вернуться домой. Впоследствии премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что рейсы возобновят с 6 апреля.