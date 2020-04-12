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Россиян вывезут из США домой 14 апреля

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Рейс из Нью-Йорка для вывоза россиян вылетит в Москву 14 апреля. Об этом сообщается в чате в Telegram, который создала Минкомсвязь для помощи российским гражданам в США.

«Вылет рейса Нью-Йорк — Москва состоится 14 апреля 2020 в 19:20 (местное время). Рейс № AFL103», — говорится в сообщении.

В ночь на 4 апреля Росавиация временно приостановила авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Власти отмечали, что это необходимо для максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев заражения коронавирусом.

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Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что власти взяли перерыв для составления списка граждан, которые хотят вернуться домой. Впоследствии премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что рейсы возобновят с 6 апреля.

8 апреля из Нью-Йорка вылетел рейс «Аэрофлота» для возвращения россиян на родину. Самолет прибыл в московский аэропорт Шереметьево. В посольстве России в США отмечали, что список пассажиров составили с помощью портала «Госуслуги».

Теги: США, рейс, коронавирус
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