В Москве за нарушение карантина оштрафовали уже 30 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки штрафы за нарушение карантина выписали еще четырем жителям Москвы, всего с момента, когда были установлены ограничения, к ответственности привлекли 30 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

После нарушения карантина их доставили в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения, говорится в сообщении.

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