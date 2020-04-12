В Москве зафиксировали более 1,3 тыс. новых случаев коронавируса

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

За прошедшие сутки в Москве коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 1306 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в столице достигло 10 158, при этом 687 пациентов уже выздоровели.

Кроме того, за сутки в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом. Общее число смертельных случаев в столице достигло 72.

Всего в России было зафиксировано 2186 новых случая заболевания. Вторым регионом по количеству заражений за прошедшие сутки стала Московская область: там коронавирус диагностировали у 286 человек. Еще 69 новых случаев выявили в Санкт-Петербурге.