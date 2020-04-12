Оперштаб назвал долю людей младше 45 лет среди новых зараженных в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве коронавирус выявили еще у 1306 человек, большинство из которых младше 65 лет. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.



Уточняется, что 45% из новых заразившихся составляют пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 36% новых случаев приходится на возрастную группу от 46 до 65 лет. Кроме того, 3,5% среди заразившихся составляют дети.

На жителей столицы старше 65 лет приходится 10,5% новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе. Еще 5% среди заболевших — пациенты старше 80 лет, уточнили там.

Отмечается, что в последние дни возросло число больных коронавирусом с тяжелым течением заболевания. «Стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — говорится в сообщении.

Общее число случаев коронавируса в России превысило 15,7 тыс. В Москве зарегистрировали 10,1 тыс. пациентов с коронавирусом.