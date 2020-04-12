В Красноярске произошел пожар в наркодиспансере

Утром 12 апреля в Красноярске произошел пожар в наркологическом диспансере на правом берегу Енисея. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на краевое управление МЧС.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, информация о возгорании в административном здании в Ленинском районе города поступила в 4:24 по местному времени (0:24 мск).

К моменту прибытия пожарных горела кровля Красноярского краевого наркологического диспансера № 1. Из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек — 16 пациентов и два сотрудника учреждения. Все они были переведены во второй корпус больницы.

Площадь распространения огня составила 250 кв. м. В ликвидации пожара участвовали 32 человек и 12 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.