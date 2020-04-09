Загоревшееся здание дома престарелых в Москве не вводили в эксплуатацию

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Частный московский дом престарелых «Третий возраст», где накануне произошел пожар, располагался в здании, которое не приняли в эксплуатацию, сообщил РБК источник в департаменте ЖКХ. Об этом также пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Росреестре значится не здание, а только земельный участок, назначение которого — индивидуальное жилищное строительство», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что из-за этого здание не могли проверять контрольно-надзорные органы.

Накануне вечером в частном доме престарелых на Мякининской улице в Москве произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли и 16 пострадали. По данным столичной мэрии, возможной причиной стал хлопок в дизельной котельной. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в подвале здания загорелась проводка.

СК возбудил уголовное дело. Следствие рассматривает в качестве приоритетных версии о неисправности электропроводки и котла отопления.