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Загоревшееся здание дома престарелых в Москве не вводили в эксплуатацию

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Частный московский дом престарелых «Третий возраст», где накануне произошел пожар, располагался в здании, которое не приняли в эксплуатацию, сообщил РБК источник в департаменте ЖКХ.  Об этом также пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Росреестре значится не здание, а только земельный участок, назначение которого — индивидуальное жилищное строительство», — отметил собеседник  агентства. Он добавил, что из-за этого здание не могли проверять контрольно-надзорные органы.

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Накануне вечером в частном доме престарелых на Мякининской улице в Москве произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли и 16 пострадали. По данным столичной мэрии, возможной причиной стал хлопок в дизельной котельной. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в подвале здания загорелась проводка.

СК возбудил уголовное дело. Следствие рассматривает в качестве приоритетных версии о неисправности электропроводки и котла отопления.

Теги: Москва, пожар, дом престарелых
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