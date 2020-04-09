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СК завел второе дело после пожара в доме престарелых на западе Москвы

Фото: СК РФ

По факту пожара в доме престарелых на западе столицы возбуждено второе уголовное дело, сообщается на сайте СК по Москве.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

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Следователи установили, что руководство и сотрудники дома престарелых на 3-й Мякининской улице не создали необходимые условия и не получили все документы, нужные для предоставления услуг пожилым гражданам. Разрешения от надзорных и компетентных органов на использование здания для дома престарелых у руководства также не было.

СК изъял и изучает документы, по которым организация оказывала платные услуги. Расследование уголовного дела продолжается.

СК назвал предварительную причину пожара в московском доме престарелых
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Частный дом престарелых «Третий возраст», расположенный в четырехэтажном здании, загорелся вечером 8 апреля. В результате четыре человека погибли, 16 госпитализировали. СК позже уточнил, что в качестве приоритетной версии пожара предварительно рассматривается неисправность электропроводки и котла отопления. Первое уголовное дело по факту пожара завели по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Источники РБК и ТАСС сообщили, что сгоревшее здание дома престарелых ранее не приняли в эксплуатацию. Основатель и председатель совета директоров АО «Третий возраст» академик РАН Рамил Хабриев заявил РБК, что эту информацию надо уточнять.

Теги: СК, Москва, дом престарелых
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