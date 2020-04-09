СК завел второе дело после пожара в доме престарелых на западе Москвы

Фото: СК РФ

По факту пожара в доме престарелых на западе столицы возбуждено второе уголовное дело, сообщается на сайте СК по Москве.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Следователи установили, что руководство и сотрудники дома престарелых на 3-й Мякининской улице не создали необходимые условия и не получили все документы, нужные для предоставления услуг пожилым гражданам. Разрешения от надзорных и компетентных органов на использование здания для дома престарелых у руководства также не было.

СК изъял и изучает документы, по которым организация оказывала платные услуги. Расследование уголовного дела продолжается.