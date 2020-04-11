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Такси и каршеринг сообщили о работе в условиях новых ограничений в Москве

Сервис «Ситимобил» продолжит работу для той группы клиентов, передвижение которых не будет ограничено после введения в Москве и Подмосковье системы спецпропусков. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Ранее 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин приостановил работу каршеринга и ограничил работу такси с 13 по 19 апреля в качестве меры по борьбе с коронавирусом, а также объявил о внедрении в городе системы спецпропусков.

Представитель «Ситимобил» отметил, что сервис используют врачи, сотрудники служб жизнеобеспечения города и работники компаний, которые продолжают работу в период режима самоизоляции. По его словам, компания также будет соблюдать требования системы пропусков.

На вопрос, как именно сотрудники «Ситимобил» будут определять клиентов, передвижение которых не ограничено, в компании не ответили. Источник РБК в одном из сервисов такси рассказал, что в указе Собянина не говорится об обязанности таксистов проверять правомерность передвижения граждан на такси.

Представитель каршеринга YouDrive сообщил РБК, что компания предвидела такой ход событий и подготовились к смене модели. «Мы уже провели переговоры с сервисами доставки и ретейлерами», — указали там.

Основатель и гендиректор сервиса Wheely Антон Чиркунова заявил, что указ «ставит под удар безопасность пассажиров» сервиса. По его словам, в марте Wheely ввели дополнительные, более строгие стандарты гигиены и чистоты, которым «вряд ли может соответствовать традиционное такси». По словам Чиркунова, компания обратились в Департамент транспорта для получения дополнительной информации.

РБК обратился за комментариями в другие крупнейшие сервисы такси и каршеринга.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 апреля
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С 30 марта в Москве действует режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Выйти из дома можно при необходимости поездки на работу, для прогулки с питомцем, а также для похода в продуктовый магазин или аптеку.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в Москве превышает 7,8 тыс. человек. Общее число случаев COVID-19 в России приблизилось к 12 тыс.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: такси, Москва, коронавирус
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