На юго-западе Москвы два человека погибли при пожаре в квартире

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы, сообщается на странице в Twitter столичного МЧС.

«Из квартиры были эвакуированы два человека и переданы медикам (к сожалению, люди погибли)», — уточняется в сообщении.

Пожар произошел в квартире 16-этажного дома по адресу ул. Академика Анохина, 30. Загорелись личные вещи и мебель, огонь распространился на площади 3 кв. м с последующим самозатуханием.

Ранее в столице загорелся частный четырехэтажный дом престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице. В результате погибли четыре человека, 16 пострадавших были госпитализированы, пострадал пожарный. СК завел два уголовных дела по факту пожара. Следователи установили, что у руководства дома престарелых не было необходимых разрешительных документов, а само здание не вводили в эксплуатацию.