Путин обсудил снижение нефтедобычи с наследным принцем Саудовской Аравии

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Президент России Владимир Путин обговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом вопросы снижения нефтедобычи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объемов добычи нефти», — уточняется в сообщении.

Лидеры стран условились о дальнейших взаимных контактах по этому вопросу.

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