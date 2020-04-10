Обвал цен на нефть , 10 апр, 22:01
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Путин обсудил снижение нефтедобычи с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин обговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом вопросы снижения нефтедобычи. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объемов добычи нефти», — уточняется в сообщении.
Лидеры стран условились о дальнейших взаимных контактах по этому вопросу.
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