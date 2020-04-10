Испытание для принца: почему саудитам нужна новая нефтяная сделка

Оценивая перспективы новой сделки ОПЕК+, важно иметь в виду, что Эр-Рияду крайне необходимо обеспечить завершение начатых в королевстве внутренних реформ

Мухаммед бен Салман (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Согласие Саудовской Аравии на переговоры со странами ОПЕК+ о новой нефтяной сделке дает королевству шанс сберечь часть ресурсов, накопленных за годы высоких цен. Без хотя бы частичного восстановления цен на нефть это невозможно — для балансировки бюджета Эр-Рияду нужны немыслимые в 2020 году $84 за баррель.

Нефтяная отсрочка

В 2016 году наследный принц Мухаммед бен Салман объявил о масштабной и не слишком реалистичной программе диверсификации экономики «Видение-2030», которая, к примеру, предполагает строительство грандиозного города будущего NEOM стоимостью в сотни миллиардов долларов. Подобные планы в сочетании с показательной антикоррупционной кампанией, когда представителей правящей элиты запирали в пятизвездочных отелях, пока они не поделятся богатством с казной, понравились саудовской молодежи, от настроений которой во многом зависит будущее династии. За последние полвека страна пережила демографический бум: население выросло с 5 млн человек в 1960-х годах до нынешних 34 млн. Сегодня 60% подданных королевства моложе 30 лет, причем уровень безработицы среди молодежи превышает 42%. Ставится цель, несмотря на дальнейший рост населения, снизить это показатель в ближайшие десять лет до 30%.

Но разрыв сделки ОПЕК+ подрывал планы наследного принца. Реформы и так шли не слишком успешно, а теперь на первый план окончательно вышла проблема бюджетного дефицита. Рост безработицы и падение уровня жизни неизбежно отразятся на популярности Мухаммеда. Его образ и так в последние годы изменился не в лучшую сторону. Принц все чаще выглядит не молодым и амбициозным реформатором, а непредсказуемым и импульсивным лидером.

В итоге, несмотря на раздражение поведением партнеров по ОПЕК+, прежде всего России, и эмоциональные обещания наводнить мировые рынки сверхдешевой нефтью, Эр-Рияд осознавал необходимость договариваться. Давление же со стороны Вашингтона и готовность Дональда Трампа, озабоченного положением американской нефтяной промышленности, выступить в роли посредника, позволили сторонам вернуться за стол переговоров.

Попытки реформ

Однако даже если новая сделка состоится и цены на нефть удастся стабилизировать на уровне $35 за баррель (это очень оптимистичный сценарий), Саудовской Аравии придется проедать накопленные резервы, которых хватит не более чем на пять лет. Королевство уже вынуждено существенно резать расходы и жить в долг.

Экономические проблемы в стране начались еще до нового глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом продолжалась жизнь не по средствам, огромные суммы выделялись на содержание неэффективного госсектора, обеспечивавшего до двух третей всех рабочих мест. Проблемы усугубляются отсутствием внятных драйверов роста и неготовностью к трудностям молодежи, выросшей в условиях государственного капитализма и местной вариации «традиционных ценностей».

Но проводимые наследным принцем налоговые реформы, меры по поддержке бизнеса, попытки повышения производительности труда и расширения прав женщин (что, помимо прочего, позволяло включить их в экономическую деятельность) не принесли должного результата. В 2019 году ВВП Саудовской Аравии вырос лишь на 0,3%, а в этом году, еще до кризиса, прогнозировалась стагнация. Пока что главным успехом принца Мухаммеда может считаться IPO Saudi Aramco в конце 2019 года, в ходе которого удалось привлечь более $25 млрд. Но само по себе это событие вряд ли может существенно помочь реформам.

Важнее, что, несмотря на макроэкономическую ситуацию, долговые обязательства королевства сохраняют низкую процентную ставку. Это и позволяет финансировать расходы, несмотря на бюджетный дефицит. Одна из причин — возможность в случае кризиса рассчитывать на поддержку богатых стран-соседей по Персидскому заливу. Резервом Эр-Рияда остаются и союзнические отношения с США. Саудовская Аравия — не только один из главных покупателей американского вооружения и прочей техники, но и крупный держатель долговых облигаций американского казначейства. Их у саудовского Центробанка больше чем на $182 млрд, это почти четверть ВВП королевства. Страна также является значимым логистическим центром для американской армии, что служит негласной гарантией существующих границ и обеспечивает тесные связи на уровне политического истеблишмента двух стран. Впрочем, в самих США отношение к Эр-Рияду становится все более сложным, и не факт, что в случае серьезного внутреннего кризиса в королевстве Вашингтон обеспечит нужную саудитам поддержку.

Консолидация власти

Драматические события на нефтяном рынке могут заставить наследного принца ускорить реформы. Но, похоже, у него другие приоритеты. В начале марта были арестованы высокопоставленные члены королевской семьи — принц Ахмед бин Абдул Азиз, младший брат короля Салмана, и Мухаммед бин Найефа, бывший наследный принц и министр внутренних дел. Скорее всего, за решением об аресте стоит именно принц Мухаммед бен Салман или другие связанные с ними лица, которые всерьез опасаются дворцового переворота и стремятся еще больше консолидировать власть. За последний год в стране усилились гонения на диссидентов и политических активистов, весной 2019 года было казнено сразу 37 человек, большинство из них — шииты, которые считаются одной из основных угроз режиму, ведь шиитский Иран — главный соперник королевства в регионе.

Пока у саудовских властей лучше получается не диверсифицировать экономику, а создавать новую версию местного национализма на фоне угасающего влияние ваххабитского духовенства на молодежь. Нефтяная сделка крайне важна для правящей династии, так как поможет наследному принцу укрепить свое положение. А вот шанс на проведение реформ может быть опять упущен.