Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

Мексика, из-за которой почти на сутки затянулись переговоры ОПЕК+, все же урежет объемы добычи. Однако большую часть обязательств страны взяли на себя Соединенные Штаты

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Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на условии отказа от добычи 100 тыс. барр. в сутки, передает Reuters со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Остальную часть доли Мексики в сокращении добычи возьмут на себя Соединенные Штаты.

В рамках сделки с Мексикой общее сокращение составит 350 тыс. барр. в сутки. «Президент Трамп сообщил, что Соединенные Штаты согласятся урезать добычу на 250 тыс. барр. в сутки для того, чтобы компенсировать долю Мексики», — сказал Лопес Обрадор. По его словам, соглашение об этом было достигнуто в ходе телефонных переговоров с американским президентом.

Страны ОПЕК+ настаивали, чтобы Мексика сократила объем выкачиваемой нефти на 400 тыс. барр., однако накануне страна не согласилась с такими условиями. Из-за позиции Мексики финальные переговоры по сделке были перенесены на пятницу 10 апреля. Последним озвученным требованием ОПЕК+ стало сокращение добычи Мексикой на 350 тыс. барр. в сутки.

Видеоконференция представителей стран-участниц ОПЕК+ и других крупных нефтедобывающих стран накануне продлилась девять часов. По ее итогам страны предварительно договорились урезать суточный объем добычи на 10 млн барр. в мае и июне. с 1 июля — на 8 млн барр. в сутки, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года — на 6 млн барр. в сутки.