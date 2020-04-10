Путин и Трамп обсудили распространение COVID-19 и сокращение добычи нефти

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность о сокращении добычи нефти, а также распространение коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть», — говорится в сообщении.

Трамп сообщил Путину о своих контактах с лидерами некоторых нефтедобывающих стран, после чего президенты России и США договорились продолжить двусторонние консультации по этим вопросам. Также они затронули некоторые другие аспекты российско-американских отношений, в том числе сотрудничество в космосе.

9 апреля Путин обсудил сокращение добычи нефти в телефонном разговоре с Трампом и саудовским королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. По словам Трампа, разговор был очень позитивным. В Кремле в свою очередь отметили, что лидеры России, США и Саудовской Аравии договорились о координации действия по стабилизации ситуации и снижению влияния перепада нефтяных цен на мировую экономику.