Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 74,61 (-1,14) Quote, 09 апр, 12:37
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 81,09 (-1,15) Quote, 09 апр, 12:37
Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики Экономика, 02:50 В UFC подтвердили отмену турнира 249 из-за пандемии COVID-19 Спорт, 02:45 Еврогруппа одобрила антикризисные меры для помощи экономике на €500 млрд Политика, 02:36 Журналистов обяжут сдавать тесты на коронавирус перед брифингами Трампа Политика, 02:21 Трамп обсудил с Путиным и королем Салманом сокращение добычи нефти Политика, 01:50 Минобороны за неделю обнаружило 22 самолета-разведчика у границ России Политика, 01:23 Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тыс. человек Общество, 01:02 Бюджет впервые заработал на механизме сдерживания цен на бензин и дизель Экономика, 01:00 Число умерших от коронавируса в Москве достигло 50 Общество, 00:59 Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 млн баррелей в день Экономика, 00:24 Кабмин утвердил субсидии для вывозивших россиян из-за рубежа авиакомпаний Общество, 00:23 Рогозин пошутил про выход космонавта МКС из «принудительной самоизоляции» Технологии и медиа, 00:20 Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам Финансы, 00:00 Дибала, Дюрант и другие звезды. У кого из спортсменов нашли коронавирус Спорт, 00:00
Падение цен на нефть ,  
0 

Трамп обсудил с Путиным и королем Салманом сокращение добычи нефти

Президент США заявил, что разговор был хорошим. По его словам, Россия и Саудовская Аравия больше не спорят и готовы к сделке

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что вечером 9 апреля провел переговоры с президентом России Владимиром Путины и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом. По его словам разговор получился очень позитивным.

По словам Трампа, последнее время Россия и Саудовская Аравия «боролись друг с другом» и не уменьшали добычу нефти. Это привело к переизбытку нефти на рынке и переполнению хранилищ. «Ее столько не нужно. Вы же видите, что в условиях коронавируса на машинах перестали ездить», — заявил президент журналистам.

«Теперь они очень близки к соглашению», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, продолжают ли Россия и Саудовская Аравия свой спор. «Посмотрим, что будет дальше. Может все будет хорошо, может не очень, но разговор был хороший, и я надеюсь, что сделка будет заключена», — добавил американский президент.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление ОПЕК+ сообщило о том, что участники видеоконференции договорились о снижении с 1 мая добычи на 10 млн баррелей в сутки. Соглашение предусматривает поэтапное сокращение снижения: до 8 млн баррелей с 1 июля и до 6 млн баррелей с 1 января следующего года. Соглашение рассчитано до апреля 2022 года.

Позже стало известно, что условия соглашения не устроили Мексику, представительница которой отказалась от дальнейшего участия в видеоконференции. Источник агентства «РИА Новости» сообщил, что переговоры с Мексикой продолжатся 10 апреля, в том числе и в рамках G20.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
Теги: нефть, Дональд Трамп
Материалы по теме
Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 млн баррелей в день
Экономика
Цена на нефть Brent превысила $33 перед встречей ОПЕК+
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter