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Пандемия коронавируса ,  
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Беглов сравнил с самострелом нарушение правил карантина

Нарушители режима карантина совершают преступление, а также вредят сами себе, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Такое мнение он высказал в ходе круглого стола по коронавирусу, трансляция которого шла на РБК.

«Нарушения, на которые идут люди, покидая карантин, можно сравнить с самострелом», — сказал губернатор.

Беглов отметил, что в городе уже составили 300 протоколов за нарушения правил карантина. По его словам, он уже предложил работодателям лишить нарушителей отпускных и часть оплаты больничного за нерабочий период. Губернатор заявил, что пренебрежение правилами безопасности во время карантина является умышленным преступлением, которое наносит вред окружающим людям и заслуживает уголовной ответственности.

Власти Петербурга заявили об отсутствии планов закрывать город
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В Петербурге с 30 марта действует режим обязательной всеобщей самоизоляции. Жителям разрешено покидать дом только в крайнем случае, в том числе, для похода за продуктами или в аптеку. 8 апреля в Санкт-Петербурге приняли закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции
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Ранее в Санкт-Петербурге завели уголовное дело на 32-летнего приезжего из Швейцарии, который не стал соблюдать самоизоляцию, а после помещения на принудительный карантин в пансионат «Заря» поселка Репино сбежал через окно здания.  Полиция нашла беглеца на съемной квартире в Петербурге и отправила обратно в пансионат. 

Всего в Санкт-Петербурге на 10 апреля зафиксировано 408 заболевших коронавирусной инфекцией. Четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли. За сутки в городе нашли 35 новых случаев.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Александр Беглов, Санкт-Петербург, коронавирус
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