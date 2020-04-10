Беглов сравнил с самострелом нарушение правил карантина

Нарушители режима карантина совершают преступление, а также вредят сами себе, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Такое мнение он высказал в ходе круглого стола по коронавирусу, трансляция которого шла на РБК.

«Нарушения, на которые идут люди, покидая карантин, можно сравнить с самострелом», — сказал губернатор.

Беглов отметил, что в городе уже составили 300 протоколов за нарушения правил карантина. По его словам, он уже предложил работодателям лишить нарушителей отпускных и часть оплаты больничного за нерабочий период. Губернатор заявил, что пренебрежение правилами безопасности во время карантина является умышленным преступлением, которое наносит вред окружающим людям и заслуживает уголовной ответственности.