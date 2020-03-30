В Петербурге ввели режим всеобщей самоизоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции, аналогичный московскому. Всего за день 30 марта дополнительные ограничительные меры приняли более 16 регионов страны

Видео: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении в городе режима полной самоизоляции. Документ опубликован на правительственном портале Петербурга.

В видеообращении к жителям города Беглов назвал самоизоляцию «ключевой мерой в защите от развития эпидемии». «К сожалению, многие люди восприняли длинные оплачиваемые выходные как возможность провести время с друзьями, поехали за город, жарить шашлыки. Напоминаю, беспечность и легкомыслие — смертельно опасны», — сказал губернатор.

«Оставайтесь дома, не выходите на улицу без острой необходимости. Эта ошибка может очень дорого стоить», — обратился к жителям Беглов.

По аналогии с действиями московских властей жителей города обязали «не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, <...> а также следования к ближайшему месту приобретения товаров».