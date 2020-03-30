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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге ввели режим всеобщей самоизоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции, аналогичный московскому. Всего за день 30 марта дополнительные ограничительные меры приняли более 16 регионов страны

Видео: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении в городе режима полной самоизоляции. Документ опубликован на правительственном портале Петербурга.

В видеообращении к жителям города Беглов назвал самоизоляцию «ключевой мерой в защите от развития эпидемии». «К сожалению, многие люди восприняли длинные оплачиваемые выходные как возможность провести время с друзьями, поехали за город, жарить шашлыки. Напоминаю, беспечность и легкомыслие — смертельно опасны», — сказал губернатор.

«Оставайтесь дома, не выходите на улицу без острой необходимости. Эта ошибка может очень дорого стоить», — обратился к жителям Беглов.

По аналогии с действиями московских властей жителей города обязали «не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, <...> а также следования к ближайшему месту приобретения товаров».

Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах.

Власти Москвы уточнили информацию о сроках самоизоляции
Общество

О режиме самоизоляции для всех жителей Москвы, который вступил в силу с 30 марта, было объявлено вечером в воскресенье, 29 марта.

Выходить из дома разрешается только тем, кто идет на работу, в магазин или аптеку, а также выгуливает домашних животных на расстоянии до 100 метров от дома. За выполнением ограничения в Москве проследит специальная «умная» система, которая заработает в городе в ближайшие дни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Тем, кому разрешено передвигаться по городу, власти обещали выдать спецпропуска.

В понедельник мэрия Москвы дала разъяснения по главным вопросам самоизоляции. Однако многие вопросы, касающиеся реализации контроля и наказаний, остались без ответа. В мэрии пообещали, что правительство Москвы в скором времени издаст новый «регламентирующий» акт, который ответит на все вопросы.

Как выглядит Москва после введения полной самоизоляции. Фоторепортаж
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По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 марта, в Петербурге было зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли. Всего в России подтверждено 1936 случаев заражения коронавирусной инфекцией, девять человек умерли.

Всего, как передает ТАСС, режим всеобщей самоизоляции по состоянию на 30 марта ввели уже 16 регионов России.

Автор: Владислав Гордеев
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