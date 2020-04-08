Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Граждан, нарушающих самоизоляцию, оштрафуют на 4 тыс. руб., а если они пользуются транспортом — на 5 тыс. руб. Жители Санкт-Петербурга накануне массово вышли на улицы из-за хорошей погоды

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции. Документ опубликован на сайте Заксобрания. Поправки в закон об административных правонарушениях внес губернатор города Александр Беглов.

Гражданам, которые пренебрегли самоизоляцией, будут выписывать штраф в размере 4 тыс. руб. Если нарушитель использовал транспортное средство, сумма увеличится до 5 тыс.

Должностных лиц, которые не соблюдали режим, оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а юридические лица получат штраф в размере 200–300 тыс. руб.

За повторное нарушение, согласно законопроекту, для граждан штрафы увеличатся до 5 тыс. руб. для должностных лиц — до 40–50 тыс. руб, для предпринимателей — до 300–500 тыс. руб.