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Власти Петербурга приняли закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Граждан, нарушающих самоизоляцию, оштрафуют на 4 тыс. руб., а если они пользуются транспортом — на 5 тыс. руб. Жители Санкт-Петербурга накануне массово вышли на улицы из-за хорошей погоды
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, который предусматривает административные наказания за нарушение режима повышенной готовности и самоизоляции. Документ опубликован на сайте Заксобрания. Поправки в закон об административных правонарушениях внес губернатор города Александр Беглов.

Гражданам, которые пренебрегли самоизоляцией, будут выписывать штраф в размере 4 тыс. руб. Если нарушитель использовал транспортное средство, сумма увеличится до 5 тыс.

Должностных лиц, которые не соблюдали режим, оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а юридические лица получат штраф в размере 200–300 тыс. руб.

За повторное нарушение, согласно законопроекту, для граждан штрафы увеличатся до 5 тыс. руб. для должностных лиц — до 40–50 тыс. руб, для предпринимателей — до 300–500 тыс. руб.

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
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По словам председателя петербургского Заксобрания Вячеслава Маркова, власти должны реагировать быстро, чтобы остановить распространение коронавируса. Поскольку регионы России отличаются по плотности населения, показателям заболеваний и другим параметрам, их власти должны решать проблемы «на месте», отметил Марков. Он добавил, что не все граждане готовы сознательно придерживаться правил самоизоляции. «Именно для них будет установлена административная ответственность в виде довольно ощутимых штрафов. Эта мера оправданна, ведь когда речь идет о безопасности миллионов людей, нарушений быть не должно», — заключил глава Заксобрания.

Как отмечал «Коммерсантъ Санкт-Петербург», за поправки в закон об административных нарушениях проголосовали большинство депутатов (38 человек), десять выступили против.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Как писала «Мойка 78», днем 7 апреля, по данным сервиса «Яндекса», индекс самоизоляции (чем выше его показатель, тем больше людей находятся дома) достиг 2,8 из 5 баллов. Жители города массово вышли на улицы. Издание отмечало, что тогда же общественным транспортом в городе воспользовались почти в два раза больше петербуржцев, чем в будний день на прошлой неделе. Нарушение режима самоизоляции «Мойка 78» связала с хорошей погодой.

Закон о штрафах для нарушителей самоизоляции уже принят в Москве. Граждане, должностные и юридические лица, пренебрегшие режимом, будут оштрафованы на те же суммы, что и в Санкт-Петербурге. Премьер-министр Михаил Мишустин 8 апреля разрешил полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.

Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

К 8 апреля число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в России выросло до 8672, за сутки заболевание обнаружили у 1175 человек. Наибольшее число зараженных (5841 человек) выявили в Москве. В Санкт-Петербурге, по данным оперштаба, суточный прирост количества инфицированных составил 34 человека. Всего в городе инфекцию подтвердили у 329 человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Санкт-Петербург, штрафы, коронавирус
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