Власти Петербурга заявили об отсутствии планов закрывать город

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Власти Санкт-Петербурга не собираются закрывать город из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире программы «60 минут» на «России 1»

«Что касается города, мы его закрывать не собираемся», — сказал Беглов. По его словам, обстановка позволяет сдерживать распространение коронавируса.

По словам Беглова, он договорился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, что сообщение между регионами ограничивать не будут. Те, кто приезжают на работу в Петербург, могут свободно посещать город, а жители города ездить на дачи.

«Если обстановка будет ухудшаться, примем совершенно другие меры», —добавил он.