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В России за сутки умерло рекордное число больных с коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки зафиксировали 18 смертей заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

В Москве умерли 12 человек, двое скончались в Краснодарском крае и по одному — в Нижегородской области, Ставропольском крае, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе. Общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 94 человек.

За сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения коронавирусом
Общество

Накануне оперштаб сообщал, что за 8 апреля умерли 13 человек.

За 9 апреля в стране выявили 1786 новых заразившихся коронавирусом. Число заболевших в России составило почти 12 тыс. человек в 82 регионах. В Москве за сутки наличие инфекции подтвердили у более 1,1 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин поручил Росгвардии и МВД принять дополнительные меры по контролю за соблюдением карантина. Речь идет о россиянах, которые прибыли из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. В начале апреля в МВД рассказали, что выписали 1250 протоколов об административном нарушении тем, кто нарушил режим самоизоляции.

В Москве полицейским дали право штрафовать нарушителей самоизоляции. Для граждан штрафы составят 4–5 тыс. руб., должностные лица заплатят 30–50 тыс. руб., а для организаций и предприятий сумма составит до 500 тыс. руб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Россия, жертвы, смерть
Материалы по теме
За сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения коронавирусом
Общество
В Москве за сутки более 1 тыс. человек заразились коронавирусом
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