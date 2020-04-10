В России за сутки умерло рекордное число больных с коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки зафиксировали 18 смертей заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

В Москве умерли 12 человек, двое скончались в Краснодарском крае и по одному — в Нижегородской области, Ставропольском крае, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе. Общее число умерших пациентов с коронавирусом достигло 94 человек.

Накануне оперштаб сообщал, что за 8 апреля умерли 13 человек.

За 9 апреля в стране выявили 1786 новых заразившихся коронавирусом. Число заболевших в России составило почти 12 тыс. человек в 82 регионах. В Москве за сутки наличие инфекции подтвердили у более 1,1 тыс. человек.