В России зафиксировали рекордное число смертей пациентов с коронавирусом

Фото: АГН «Москва»

За предыдущие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 13 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. При этом, как ранее уже сообщалось, семь человек умерли в Москве.

Остальные шесть летальных исходов произошли в трех регионах:

3 человека умерли в Московской области;

2 — в Санкт-Петербурге;

1 — в Пермском крае

Уровень смертности от COVID-19 достиг нового максимума за сутки. Общее число смертей в стране выросло до 76.