Пандемия коронавируса , 09 апр, 11:04
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В России зафиксировали рекордное число смертей пациентов с коронавирусом
За предыдущие сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 13 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. При этом, как ранее уже сообщалось, семь человек умерли в Москве.
Остальные шесть летальных исходов произошли в трех регионах:
- 3 человека умерли в Московской области;
- 2 — в Санкт-Петербурге;
- 1 — в Пермском крае
Уровень смертности от COVID-19 достиг нового максимума за сутки. Общее число смертей в стране выросло до 76.