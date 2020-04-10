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Падение цен на нефть ,  
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В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Трампом и Сальманом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом обсудили положение дел на рынках нефти, в том числе с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы лидеры трех государств также обсудили  предстоящую видеоконференцию министров энергетики стран «Большой двадцатки» (G20). Помимо этого, президенты подтвердили настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния перепада цен нефтяных котировок на мировую экономику.

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Переговоры Трампа с Путиным и Сальманом состоялись 9 апреля. По словам президента США, разговор получился очень позитивным. Трамп указал, что Россия и Саудовская Аравия близки к соглашению, а также выразил надежду на то, что сделку удастся заключить.

После девятичасовой конференции участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти решили перенести обсуждение на пятницу, 10 апреля. Из-за позиции Мексики странам не удалось достигнуть финального соглашения.

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3 апреля Трамп попросил Саудовскую Аравию созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения сокращения добычи нефти. Впоследствии президент США заявил о возможном сокращении добычи нефти с американской стороны в том случае, если ОПЕК+ придет к такому решению.

Цены на нефть упали на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта страны альянса не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия говорила о необходимости сохранения существующих условий, тогда как Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В итоге в странах прежнего альянса с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Мохаммед бин Салман, телефонный разговор
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