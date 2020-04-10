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Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики

Мексиканский министр отказалась от дальнейших переговоров. Переубедить ее остальные участники сделки рассчитывают в пятницу. При этом они допускают, что договориться с Мехико так и не удастся
Фото: Official OPEC account / Twitter

Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли решение возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля. Странам не удалось достигнуть финального соглашения из-за позиции Мексики, сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседников агентства представители ОПЕК+ предварительно договорились о том, что в мае и июне добыча сократится на 10 млн баррелей в день, с 1 июля до 8 баррелей, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года до 6 баррелей. Условия сделки устроили все страны кроме Мексики, которая выступила против сокращения собственной добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Все попытки убедить министра энергетики этой страны Росио Нале Гарсия не увенчались успехом, и она покинула видеоконференцию. После этого участники переговоров решили продолжить дискуссию на следующий день.

Собеседник агентства «РИА Новости» при этом отметил, что участники ОПЕК+ рассчитывают, что Мексика все же примет участие в соглашении. По его словам, переговоры с этой страной могут продолжиться в рамках G20. При этом рассматривается и вариант, при котором Мексика откажется от возобновления дискуссии.

Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 млн баррелей в день
Экономика

В соответствии с предварительным вариантом соглашения различные участники сделки по-разному сократят добычу: Россия и Саудовская Аравия на 2,5 млн барр. каждая, Ирак на 1,06 млн барр., ОАЭ на 0,72 млн барр.

При этом в ОПЕК+ рассчитывают, что на снижение пойдут и другие страны: США, Канада, Бразилия и Норвегия.  Соединенные Штаты не участвуют в соглашении о сдерживании добычи, заключение таких сделок запрещено местным антимонопольным законодательством. Но в стране ожидают снижения добычи на 4 млн баррелей в ближайшие три месяца естественным образом, из-за заполнения хранилищ. Об этом в частности заявил в своем Twitter глава регулятора штата Техас Райан Ситтон.

6 марта участники соглашения ОПЕК+ не договорились о продлении сделки о сокращении добычи, и она перестала действовать 1 апреля. Последовавшая ценовая война привела к значительному снижению цен, которое усугубило общее снижение потребления на фоне кризиса, связанного с распространением коронавируса. Стоимость барреля марки Brent опустилась ниже $25 за барр., хотя еще за месяц до этого он стоил $50

Автор: Артем Филипенок
Теги: ОПЕК, нефть, Мексика
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