Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики

Мексиканский министр отказалась от дальнейших переговоров. Переубедить ее остальные участники сделки рассчитывают в пятницу. При этом они допускают, что договориться с Мехико так и не удастся

Фото: Official OPEC account / Twitter

Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли решение возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля. Странам не удалось достигнуть финального соглашения из-за позиции Мексики, сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседников агентства представители ОПЕК+ предварительно договорились о том, что в мае и июне добыча сократится на 10 млн баррелей в день, с 1 июля до 8 баррелей, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года до 6 баррелей. Условия сделки устроили все страны кроме Мексики, которая выступила против сокращения собственной добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Все попытки убедить министра энергетики этой страны Росио Нале Гарсия не увенчались успехом, и она покинула видеоконференцию. После этого участники переговоров решили продолжить дискуссию на следующий день.

Собеседник агентства «РИА Новости» при этом отметил, что участники ОПЕК+ рассчитывают, что Мексика все же примет участие в соглашении. По его словам, переговоры с этой страной могут продолжиться в рамках G20. При этом рассматривается и вариант, при котором Мексика откажется от возобновления дискуссии.

В соответствии с предварительным вариантом соглашения различные участники сделки по-разному сократят добычу: Россия и Саудовская Аравия на 2,5 млн барр. каждая, Ирак на 1,06 млн барр., ОАЭ на 0,72 млн барр.