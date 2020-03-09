Новак заявил о проработке сценария по выходу из соглашения ОПЕК+

Александр Новак (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Сценарий выхода из соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи прорабатывался, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, передает пресс-служба правительства. Министр также отметил, ситуация на рынке нефти находится в пределах прогноза.

«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке», — сообщил Новак.

На прошлой неделе, 6 марта, стало известно, что соглашение ОПЕК+ прекратит свое действие 1 апреля этого года. Участники сделки впервые с конца 2016 года не смогли договориться о ее параметрах. Как отметил Новак, участники ОПЕК+ подписали документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии, но с 1 апреля ни у кого нет обязательств по сокращению добычи нефти.

В понедельник, 9 марта, цены на нефть рухнули на фоне развала соглашения ОПЕК+. Максимальное падение нефти марки Brent в ходе торгов составляло 31%, в этот момент она стоила $31,27 за баррель. Стоимость нефти марки WTI в момент максимального падения опускалась до $27,38.