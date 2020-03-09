Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
АТОР рекомендовала россиянам досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии Общество, 21:48 «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче чемпионата России Спорт, 21:08 Синоптики предупредили о 30% месячной нормы осадков в Москве 10 марта Общество, 20:43 Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА Спорт, 20:40 В Совфеде пообещали проиндексировать пенсии даже при падении рубля Общество, 20:36 Новак заявил о проработке сценария по выходу из соглашения ОПЕК+ Бизнес, 20:27 Баскетболисты ЦСКА обыграли «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ Спорт, 20:18 Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть Экономика, 20:09 Федун объяснил поражение «Спартака» «комедией судейских ошибок» Спорт, 19:42 Семь иранцев умерли от употребления метанола для защиты от коронавируса Общество, 19:37 Трамп назвал причиной падения рынков Россию и фейковые новости Экономика, 19:18 Аналитики сочли краткосрочной ситуацию с рухнувшими ценами на нефть Бизнес, 19:07 Силуанов гарантировал социальные расходы при низких ценах на нефть Экономика, 19:02 «Цены взлетят, новинки отложат». Что ждет авторынок после обвала рубля Авто, 18:54
Бизнес ,  
0 

Новак заявил о проработке сценария по выходу из соглашения ОПЕК+

Александр Новак (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Сценарий выхода из соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи прорабатывался, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, передает пресс-служба правительства. Министр также отметил, ситуация на рынке нефти находится в пределах прогноза.

«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке», — сообщил Новак.

Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась
Экономика

На прошлой неделе, 6 марта, стало известно, что соглашение ОПЕК+ прекратит свое действие 1 апреля этого года. Участники сделки впервые с конца 2016 года не смогли договориться о ее параметрах. Как отметил Новак, участники ОПЕК+ подписали документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии, но с 1 апреля ни у кого нет обязательств по сокращению добычи нефти.

В понедельник, 9 марта, цены на нефть рухнули на фоне развала соглашения ОПЕК+. Максимальное падение нефти марки Brent в ходе торгов составляло 31%, в этот момент она стоила $31,27 за баррель. Стоимость нефти марки WTI в момент максимального падения опускалась до $27,38.

В российском бюджете базовая цена нефти Urals на 2020 год составила $42,4 за баррель. Эта отметка важна для бюджетного правила: при ценах выше Минфин закупает на дополнительные доходы бюджета валюту, а при их падении должен продавать ее, однако еще никогда этого не делал. Urals обычно стоит дешевле Brent на $1,5–2.

В феврале министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Россия сможет профинансировать все расходы, даже если нефть будет стоить $30 в течение четырех лет. По его словам, российский бюджет защищен от колебаний цен на энергоресурсы и готов к любым изменениям.

Теги: ОПЕК+, добыча, нефть
Материалы по теме
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Бизнес
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Бизнес
Нефтяная сделка России и ОПЕК развалилась
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter