La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa выражает возмущение нападками Министерства обороны России на издание в связи с материалами о российской гумпомощи Италии для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится обращении сотрудников газеты.

В конце марта Россия направила в Италию оборудование и специалистов для борьбы с коронавирусом. La Stampa со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что 80% поставок российского оборудования бесполезны, и назвала российскую гуманитарную помощь «геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина».

В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».

Редакционная коллегия газеты в ответ на эти обвинения отметила, что издание рассказало о российской помощи Италии в борьбе против COVID-19, а также о помощи других стран, «как о проявлении дружбы и солидарности в трудный для нашей страны момент». В то же время журналисты газеты выразили опасения в отношении возможного присутствия в составе российской миссии военных, вовлеченных в разведмиссии.