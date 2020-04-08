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La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa выражает возмущение нападками Министерства обороны России на издание в связи с материалами о российской гумпомощи Италии для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится обращении сотрудников газеты.

В конце марта Россия направила в Италию оборудование и специалистов для борьбы с коронавирусом. La Stampa со ссылкой на высокопоставленные источники сообщила, что 80% поставок российского оборудования бесполезны, и назвала российскую гуманитарную помощь «геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина».

В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».

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Редакционная коллегия газеты в ответ на эти обвинения отметила, что издание рассказало о российской помощи Италии в борьбе против COVID-19, а также о помощи других стран, «как о проявлении дружбы и солидарности в трудный для нашей страны момент». В то же время журналисты газеты выразили опасения в отношении возможного присутствия в составе российской миссии военных, вовлеченных в разведмиссии.

В газете напомнили о фразе Конашенков, который написал «Qui fodit foveam, incidet in eam» («Не рой другому яму, сам в нее попадешь»). «Это подлинное запугивание, которое в очередной раз показывает — если в таком подтверждении когда-либо возникала необходимость, — инструменты, с помощью которых Россия контролирует информацию», — отметил главный редактор издания Маурицио Молинари.

Он добавил, что таким образом Россия пытается перенести подобные методы за пределы своих границ. По его мнению, это может серьезным прецедентом, если итальянское правительство не потребует немедленных разъяснений и извинений.

Теги: коронавирус, Италия, Минобороны, La Stampa
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