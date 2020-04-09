В США от коронавируса умер актер из фильма «Девятые врата» Аллен Гарфилд

Американский актер Аллен Гарфилд умер в калифорнийской больнице во вторник, 7 апреля, пишет The Hollywood Reporter. Причиной смерти названа коронавирусная инфекция COVID-19.

Смерть 80-летнего Гарфилда изданию подтвердила его сестра Лоис Гурвитз.

За свою более чем 30-летнюю карьеру в кино Гарфилд снялся более чем в ста картинах. Он работал с такими режиссерами как Роман Полански, Френсис Форд Коппола, Вуди Аллен, Фрэнк Дарабонт.

Российскому зрителю Гарфилд мог запомниться по эпизодическим появлениям в мистическом триллере «Девятые врата» 1999 года и драме «Мажестик» 1980 года.